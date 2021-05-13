ميكروسكوب.. في الميدان

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تنفذ جامعة الإمارات مشروع «مشاكل في نظرية الرسوم البيانية المتطرّفة وتوسيم الرسم البياني»، الذي يهدف إلى دراسة متعددة التخصصات، بحيث يربط البحث بين عدد من المجالات المهمة للرياضيات الأساسية وعلوم الكمبيوتر والكيمياء وعلوم المعلومات، ويقدم حلولاً للعديد من المشكلات التي تواجه الرسم البياني، ونظرية الرسم البياني الطيفي، ونظرية الرسم البياني القصوى للمؤشرات الطوبولوجية والأبعاد المترية، والإسهام في دراسة تقليل الفجوات بين الأجزاء المختلفة من العلوم التطبيقية.

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