مدارس توجه معلميها بإنهاء مناهج الفصل الدراسي الثالث قبل مايو

المصدر: إعداد: أمين الجمال

وجّهت إدارة مدارس حكومية معلميها إلى ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية (المنهاج) قبل نهاية شهر مايو الجاري، وذلك استعداداً لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وطلبت إدارات المدارس من معلميها الانتهاء من احتساب درجات الواجبات والمشروعات والاختبارات والتكليفات كافة قبل نهاية شهر مايو الجاري، والانتهاء من رصد الدرجات ومن الزيارات الصفية للمعلمين قبل نهاية الشهر نفسه، إضافة إلى الانتهاء من الزيارات الصفية للمعلمين، وتحديث بيانات المعلمين على المنهل، ورفع طلبات التحويل للتربية الخاصة لتقييم حالات الطلبة أصحاب الهمم.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، موعد بدء امتحانات نهاية العام للطلبة في الصفوف من الرابع إلى 12، في الثامن إلى 17 من يونيو المقبل، وذلك بعد أن اتخذت المؤسسة الإجراءات كافة الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات، واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.

وقررت المؤسسة إجراء اختبارات تجريبية في الفترة من 23 إلى 27 من مايو المقبل للطلبة في الصفوف من 4-12، حرصاً منها على تأدية الطلبة للامتحانات دون عوائق، وللتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بعملية تأدية الامتحانات، وحل أية إشكاليات قد تسبب إرباكا للطلبة خلال تقديمهم للامتحانات في مواعيدها المقررة، ويشمل ذلك الجوانب التقنية المتعلقة بأداء الامتحانات إلكترونياً والإعداد النفسي للطلبة وتهيئتهم لأداء الامتحانات الفعلية.

وبخصوص الطلبة في الصفوف الأول والثاني والثالث أفادت المؤسسة بأنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثالث، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم خلال الفصل الدراسي الثالث، وذلك في مواد المجموعة «أ». وأشارت إلى أن المواد الدراسية المقررة في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للطلبة من 4-12 ستكون في مقرر مواد الفصل الثالث، لافتة إلى أنها ستقوم بالإعلان في أقرب وقت عن كيفية تنفيذ وإجراء الاختبارات بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة، بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، وبما يحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس الحكومية.

وكان الطلبة استأنفوا الدراسة للفصل الدراسي الثالث في الثامن عشر من أبريل الماضي، حيث يتابع الطلبة تعليمهم «عن بُعد» من دون أي تغيير عمّا كان متبّعاً في الفصل الدراسي الثاني. من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول تقليص العام الدراسي الجاري، انتهاء من تدريس المناهج في 25 من مايو المقبل، مشددةً على ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، دون الالتفات للشائعات. وتداولت منصات للتواصل الاجتماعي أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة، بهدف تقليص العام الدراسي الجاري، وأن آخر يوم لدوام الطلبة في 25 من مايو المقبل، وستكون الامتحانات للصف الثالث الثانوي فقط، وآخر يوم لدوام الهيئة التدريسية 26 من يونيو المقبل، إضافة إلى أن بداية الدوام للهيئة التدريسية للعام الدراسي الجديد في 25 من يوليو، ودوام الطلبة في الأول من أغسطس، وينتهي الفصل الدراسي الأول في أكتوبر المقبل.

توفير الدعم الفني

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة، أن الفرق العاملة في المؤسسة تعمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم فني أو تقني أو أكاديمي، لضمان تأديتهم للامتحانات دون أية عوائق تذكر. وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه ستكون هناك امتحانات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر.

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