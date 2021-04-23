«حمدان التعليمية» تفتح باب الترشح للدورة الـ 24 من جائزتها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن فتح باب الترشح للدورة الـ24 من جائزتها للتميز، التي تشمل تسع فئات متنوعة أمام الراغبين في الاشتراك في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وتستمر المؤسسة في قبول المشاركات عبر موقع نظام الجائزة الإلكتروني حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتشمل الفئات التسع في الجائزة: الطالب المتميز (3-5) و(6-12) محلي، والطالب المتميز (10-12) خليجي، والطالب الجامعي المتميز (محلي)، والمعلم المتميز (محلي وخليجي)، والتربوي المتميز (محلي)، والمدرسة المتميزة (محلي وخليجي)، والبحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي، والمشروع المتميز (محلي)، والمؤسسات الداعمة للتعليم (محلي).

وقال الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري، إن «المؤسسة تواصل جهودها في تحقيق الغايات التي أرادها لها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من خلال الإسهام في دعم جهود تطوير منظومة التعليم في الإمارات والمنطقة، والارتقاء بأدائه إلى آفاق الجودة والتميز، وتحسين البرامج والأنشطة في مجال الموهبة والابتكار».

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