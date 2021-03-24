«التربية» تتيح أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لمدارس خاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرت وزارة التربية والتعليم إتاحة أساليب تقييم بديلة عن الامتحانات الدولية لطلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج البريطاني ومنهاج البكالوريا الدولية للعام الدراسي 2020/‏‏2021.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس الثقة في المدارس الدولية الخاصة لإعداد أو تبني منهجيات تقييم رصينة تستفيد من خبراتها الطويلة في إجراءات التقييم المعتمدة في أنظمتها الأم، والبناء عليها في ظل تغير الظروف أو الممكنات المتاحة لها.

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