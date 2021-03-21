فتح باب تقديم الطلبات لـ «بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين»

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين، أبرز ممكنات تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات ذات الأولوية لإمارة أبوظبي.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الطلبة المتفوقين ممن حققوا أعلى النتائج المدرسية أو الجامعية في تطوير إمكاناتهم الأكاديمية، ليسهموا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإمارة بالاستفادة من العلوم والخبرات التي اكتسبوها. وبدءاً من اليوم وحتى الثالث من أبريل المقبل، سيتم قبول طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك للطلبة الإماراتيين المتفوقين في الصف 12، وطلبة المرحلة الجامعية ممن لم تتجاوز أعمارهم 24 عاماً، والحاصلين على رسالة قبول من إحدى أفضل 150 جامعة في العالم، لدارسة أحد التخصصات التي تعد ذات أولوية للإمارة، علماً بأن الطلبة المقبولين في إحدى أفضل 20 جامعة في العالم، أو يدرسون حالياً فيها، مؤهلون للاستفادة من خدمة خاصة لتسريع طلباتهم، وبعد اكتمال مرحلة تقديم الطلبات على مدار أسبوعين، سيخضع الطلبة المؤهلون لعملية تقييم شاملة تتضمن المقابلات الشخصية واختبارات تحليل الشخصية «السيكومتري». ويوفر برنامج بعثات أبوظبي للطلبة المتميزين الدعم المالي والتطوير الوظيفي طويل الأمد للطلبة المقبولين، بشرط أن تكون دراستهم ضمن أحد التخصصات التي يغطيها برنامج البعثات، وفي المجالات الأكاديمية التي تتماشى مع احتياجات القطاعات ذات الأولوية لحكومة أبوظبي، التي تشمل الزراعة والغابات، ومصايد الأسماك والطب البيطري، وإدارة الأعمال والقانون، والهندسة والتصنيع والبناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء، والصحة والرفاهية والعلوم الاجتماعية والسلوكية.

• البرنامج يوفر للطلبة المتميزين الدعم المالي والتطوير الوظيفي طويل الأمد.

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