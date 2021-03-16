لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة بدبي العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المُقبل، وذلك استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم المُعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والبالغ (-2.58%) الذي يستند إلى المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، وهو المنهجية المُتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي.

وأخطرت الهيئة المدارس الخاصة في دبي رسمياً، أمس، بمؤشر تكلفة التعليم المُعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، وذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته في عام 2019 بما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والمعلومات التي ترد إليها من خلال التواصل مع أولياء الأمور ومشغّلي المدارس الخاصة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش، إن منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي أظهرت المرونة الكافية للتكيّف مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، ما أسهم في زيادة معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 2.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها كوجهة مُفضلة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة لممارسة الأعمال في دبي.

وأوضح درويش أن مؤشر تكلفة التعليم يعد الآلية المنهجية المتبعة لاحتساب وتنظيم تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة في دبي وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، والذي دخل حيز التطبيق للمرة الأولى في عام 2012 وتم تحديثه عام 2019 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة في دبي، واستناداً إلى التغذية الراجعة من أولياء الأمور ومشغّلي المدارس الخاصة.

وأوضح أن الإطار يطبّق منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط «جودة التعليم» مع «مؤشر تكلفة التعليم»، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وذويهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، كما يشجّع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها بخطط عمل طويلة الأمد ضمن آلية متكاملة لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية التي توازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية.

ولفت إلى أن مؤشر تكلفة التعليم يواكب إجراءات حكومية محفّزة تراعي مصالح جميع الأطراف في ظل تنوّع الخيارات التعليمية أمام ذوي الطلبة، والتي أسهمت في المضي قدماً نحو تحقيق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة وبين الفرص التعليمية المتوافرة لمدارس أبنائهم من جهة أخرى.

25 مدرسة جديدة

سجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 2.6% خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى فبراير الماضي، وذلك بحسب إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي أبرز تعزيز دبي موقعها كوجهة دولية وإقليمية مُفضَّلة للتعليم والتعلُّم في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي. وشهدت دبي افتتاح نحو 25 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تحتضن دبي 210 مدارس خاصة تستقبل 286 ألفاً و588 طالباً وطالبة.

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