26 الجاري بدء إجازة الربيع للطلبة

المصدر: أمين الجمال - دبي

تبدأ إجازة الربيع للطلبة يوم الجمعة 26 من مارس الجاري، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع للمعلمين في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

وأوضح التقويم أن إجازة الربيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة إما لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، حسب كل إمارة والتواريخ الموضحة، أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في تعميم أصدرته، أخيراً، بأن تدريب المعلمين سيكون عبارة عن أسبوع، يتم تنفيذه خلال الفترة من 28 مارس حتى الأول من أبريل المقبل.

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