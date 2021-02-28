تقليص الحصة الدراسية إلى 30 دقيقة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أبلغ قطاع العمليات المدرسية التابع لمؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، إدارات المدارس الحكومية في أبوظبي، أمس، بتقليص مدة الحصة الدراسية إلى 30 دقيقة بدلا من 45 دقيقة، مع الحفاظ على تضمين 5 دقائق بين الحصص الدراسية، وتضمين فترة الاستراحة خلال اليوم الدراسي بحيث تكون 15 دقيقة، اعتباراً من أمس.

ويشمل التعميم الطلبة من الحلقة الأولى حتى المرحلة الثانوية، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال فيبقي وقت الحصة كما هو كان مخصص في الخطة الدراسية لتلك المرحلة بواقع 30 دقيقة لكل حصة، ويشمل يومهم الدراسي أربع حصص لجميع اطفال الروضة الأولى والثانية، وتشمل الدروس اليومية اللغة العربية والرياضيات ودرسين في اللغة الإنجليزية والعلوم مرتين، ودرس واحد في الأسبوع للتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فضلا عن توفير مقاطع فيديو من قبل معلمات.

وبدورها أبلغت إدارات المدارس أولياء الأمور بالجداول الجديدة وفقا لتلك التعديلات، وحظي هذا القرار بترحاب كبير من قبل أولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسية.

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