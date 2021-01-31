فتح باب التسجيل لاختبار «إمسات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لاختبار الإمارات القياسي (إمسات)، اعتباراً من اليوم، لأدائه، في 13 فبراير المقبل، في مادتَي الرياضيات والفيزياء. وأفادت الوزارة، على «تليغرام»، بأن التسجيل متاح أمام 30 ألف طالب لأداء الاختبار في 256 مركزاً موزعة على مستوى الدولة. وتابعت أن الطلبة سيتلقون إشعارات بفتح جلسة الاختبار، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.

وقالت الوزارة إن إجراء فحص «بي سي آر» الخاص بفيروس «كورونا» إلزامي للطلبة.

ويشترط تقديم نتيجة سلبية لمسحة الأنف، وألا يكون قد مرّ عليها أكثر من سبعة أيام، للسماح بأداء الاختبار.

ويعد الـ«إمسات» شرطاً للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، وأحد شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديلاً لاختبارَي «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

كما يعد إلزامياً لطلبة الـ12، الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية. وحددت الوزارة تعليمات يتعين على الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات، والحصول على تذكرة لكل منها حسب اليوم الذي حدده لأداء الاختبار، وإحضار أصل بطاقة الهوية الإماراتية، ونسخة ورقية من تذكرة الاختبار.

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