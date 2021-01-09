«التربية»: الامتحانات التعويضية تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تنطلق غداً الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف، من الرابع حتى الـ12، التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 14 يناير الجاري.

وأفادت الوزارة بأن الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار سيحصلون على فرصة تعويضية بديلة أخرى، يُحدد موعدها لاحقاً. وأشارت إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 سيؤدون امتحاناتهم (عن بُعد). أما طلبة الصف الـ12 فستعقد امتحاناتهم في المدارس، وفي اللجان التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. وبينت الوزارة أن الامتحان سيكون إلزامياً لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبار في الفصل الدراسي الأول، واختيارياً لجميع الطلبة لتحسين نتائجهم في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.

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