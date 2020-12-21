فحص «كورونا» شرط إلزامي لعودة الطلبة إلى الدوام المدرسي في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، اليوم، عن إلزام جميع الطلبة بعمر 12 عاماً فما فوق، الراغبين في العودة إلى الدراسة داخل الصفوف المدرسية في الفصل الدراسي المقبل "الفصل الثاني"، إجراء فحص كورونا "PCR" وتوفير نتيجة سلبية قبل بدء التعليم الصفي مباشرة، كما أتاحت الدائرة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة للطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة، مشيرة إلى أن جميع المعلمين والعاملين في المدارس ملزمين بإجراء الفحص قبل التمكّن من العودة للعمل في المدرسة.

وتفصيلاً، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، استثناء الطلبة أصحاب الهمم والطلبة المنتظمين بنموذج التعليم عن بعد بشكلٍ كامل من إلزامية إجراء الفحص، فيما سيسمح للطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة بالعودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شريطة تقديم رسالة لياقة طبية من الطبيب المختص، والتي تؤكد على قدرة الطالب على الدوام في المدرسة، إلى جانب توقيع أولياء أمر الطلبة تعهّد بتفهمهم للمسؤولية المرتبطة بإرسال أبنائهم إلى المدرسة.

وأعلنت الدائرة عن توفير الفحوصات مجاناً في مراكز محددة لشركة "صحة" ووفق تواريخ معيّنة لكل مدرسة خلال الفترة الممتدة بين 21 و31 ديسمبر 2020. وللتأكد من تسهيل حصول الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس على الفحوصات المجانية، قامت الدائرة بتعميم جدول الفحوصات المجانية على جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وأشارت إلى أن الحصول على الفحص المجاني، يتطلب إبراز بطاقة الهوية الإماراتية والرمز التعريفي الخاص بكل مدرسة، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور التواصل مع المدارس لمعرفة الرمز المخصص للمدرسة وموقع مركز الفحص والتاريخ المحدد وغيرها من التفاصيل المتعلّقة بالفحص.

ولفتت إلى أنه في حال رغبة الطلبة أو المعلمين بإجراء الفحوصات في مواعيد أو مراكز مختلفة، فيمكنهم التوجّه إلى أيٍ من العيادات والمراكز الصحية الخاصة أو الحكومية وإجراء الفحص على نفقتهم الخاصة، علماً أنه يجب إجراء الفحص بدءاً من تاريخ 21 ديسمبر وما بعد، فيما ستستمر الفحوصات الدورية للمعلمين وكافة العاملين في المدارس خلال الفصل الدراسي المقبل، وستقوم الدائرة بالتواصل مع المدارس لمشاركة جداول الفحوصات الخاصة بها في وقتٍ لاحق.

وأكدت الدائرة، إتاحة خيار العودة إلى المدارس لجميع طلبة المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021.

ولفتت إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدائرة والجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي لضمان العودة الآمنة للمدارس، بعد أن أعلنت خلال الشهر الماضي لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة عن إتاحة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة لطلبة جميع الحلقات الدراسية خلال الفصل الدراسي المقبل، والذي سيبدأ في 3 يناير 2021.

وشددت الدائرة، على تكثيفها لزيارات التفتيش على المدارس لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة المحددة في سياسات إعادة فتح المدارس، بجانب تواصلها الدائم مع مديري المدارس وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنسيق العودة الآمنة للطلبة مع الالتزام بالإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد وجّهت الدائرة مديري المدارس الخاصة في أبوظبي إلى تقييم آراء أولياء الأمور حول نموذج التعليم المفضّل لهم بين الدوام المدرسي والتعليم عن بعد، مع التأكيد أن خيار متابعة التعليم عن بعد سيبقى متاحاً أمام جميع الطلبة في الحلقة الأولى والثانية والثالثة خلال كامل فترة الفصل الدراسي الثاني. وقد دَعَت الدائرة جميع المدارس الخاصة لمنح أولياء الأمور المرونة اللازمة مع بدء الفصل الدراسي الجديد، وتمكينهم من تغيير نموذج التعليم المفضّل خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي في شهر يناير المقبل.

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