"التقنية العليا" تعلن عن آلية استثنائية لاحتساب معدل الطلبة في الفصل الأول

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت كليات التقنية العليا، عن وضع آلية استثنائية لاحتساب المعدل التراكمي للفصل الأول من العام الدراسي الجاري، وذلك في إطار حرصها على دعم أداء الطلبة في ظل الظروف الدراسية الاستثنائية لهذا الفصل.

وأوضحت الكليات أن آلية استثنائية تنص على أن الطالب المسجل بما يعادل 12 ساعة معتمدة أو أكثر وحقق تدني في معدله التراكمي، سيتم استبعاد مادة واحدة فقط ليستفيد من أحد خيارين، الأول عدم احتساب المادة التي حقق فيها الطالب أقل درجة في المعدل التراكمي، مشيرة إلى أن الخيار الثاني يتيح للطالب استبعاد المادة التي حصل فيها على تقدير راسب "F" وتسجيلها تحت مسمى "من دون درجة " "NG" وعدم احتسابها في المعدل التراكمي، وذلك دعماً لأداء الطالب.

وأكدت إدارة الكليات سعادتها بنجاحها في عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام داخل حرم كلياتها الـ 16 بما يتماشى مع دخول دولة الامارات مرحلة التعافي من كورونا ونفخر بجميع طلبتنا والتزامهم بالحضور للامتحانات وبكافة الاجراءات الاحترازية، حيث أدى الامتحانات نحو 23 ألف طالب وطالبة وسط اجراءات احترازية عالية ووفق آلية تعزز صحة وسلامة الطلبة، وذلك بالتزامن مع دخول الدولة مرحلة التعافي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news