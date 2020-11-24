امتحانات جامعة الشارقة 12 ديسمبر المقبل

المصدر: محمد الرفاعي ■الشارقة

أكّد عميد الخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الشارقة، الدكتور حسين المهدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، ستبدأ يوم 12 ديسمبر المقبل وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، كما هو معلن في التقويم الأكاديمي للجامعة، وقال إنه تقديراً لسلامة وحماية الطلبة قررت جامعة الشارقة إجراء الاختبارات النهائية لفصل الخريف من العام الأكاديمي 2020/‏‏2021 داخل الحرم الجامعي للمساقات التي يمكن استيعاب عدد الطلاب المسجلين في القاعات الامتحانية، التي تم تجهيزها وفقاً للوائح والتوجيهات والتباعد الاجتماعي للحماية من جائحة «كورونا».

وتابع أنه بالنسبة للمساقات الأخرى، وكذلك الطلاب الذين لا يستطيعون القدوم إلى الحرم الجامعي، سيتم إجراء الاختبارات النهائية افتراضياً بشكل متزامن عبر الإنترنت باستخدام بروتوكولات المراقبة الإلكترونية التي اعتمدتها الجامعة.

بدورها، أكدت عميد كلية العلوم الصحية رئيس لجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالجامعة، الدكتورة أمينة المرزوقي، أنه يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في الجامعة حالياً تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، إضافة إلى الإشراف على تطبيق إجراءات الحجر الصحي للعائدين من الخارج، والتأكيد على ضرورة إجراء الفحوص اللازمة للجميع، والإشراف على عملية تنظيم الدخول والخروج من مباني ومقرات الجامعة، وتوفير كاميرات الرصد الحراري على كل مداخل الجامعة، وتوفير الملصقات والإرشادات التوعوية، وتوفير المعقمات ووسائل الحماية الشخصية للجميع.

الاختبارات النهائية

لفصل الخريف داخل

الحرم الجامعي.

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