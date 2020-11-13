4 طالبات مواطنات ينتجن الطاقة من حركة القطارات

المصدر: إعداد : أمين الجمال

ابتكرت أربع طالبات مواطنات في معهد التكنولوجيا التطبيقية، في فلج المعلا بإمارة أم القيوين، نظاماً لتوليد الطاقة من حركة القطارات، وتخزينها، وأطلقن عليه اسم «سكة الحديد المولدة للطاقة».

وقالت الطالبات فاطمة راشد الكتبي، وآمنة أحمد الزعابي، ومهرة سعيد الطنيجي، وفتون سعيد الزحمي، لـ«الإمارات اليوم» إن مشروع سكة الحديد المولدة للطاقة يتكون من جزءين رئيسين: الأول توليد الطاقة، والثاني تخزين هذه الطاقة للاستخدامات المتعددة.

ولفتت الطالبات إلى أن النظام يستخدم آلية محرك تروس للاستفادة من حركة القطار لإنتاج الطاقة، ويثبت جهاز في أماكن مختلفة داخل السكة الحديد، وبمجرد مرور القطار على السكة، فإنه يدفع إطاراً فولاذياً، وبعد ذلك تنشأ حركة أفقية ميكانيكية، ثم يعمل النظام على ترجمة الحركة الأفقية إلى حركة دائرية مع كفاءة عالية في نقل الطاقة. وأضافت أن «حركة الدوران تشغل عمود المولد الكهربائي الذي يولد طاقة التيار المتردد». وأوضحت الطالبات أن الجزء الثاني من المشروع يتضمن مقوماً يحول التيار المتردد إلى تيار مستمر ثم يتولى إعادة شحن البطارية، وتخزين الطاقة المنتجة في البطارية لاستخدامات عدة، مثل إضاءة محطة القطار وخدمات الطاقة.

وأشرن إلى أن المشروع الذي أشرف عليه المهندس فاروق حلواني، المدرس في المعهد، يهدف إلى المحافظة على البيئة وتقليل كلفة إنتاج الطاقة، وهذا النوع من الطاقة يعد طاقة مستدامة لتحقيق تحدي الخمسين باستخدام مصادر طاقة بديلة، وتقليل الاعتمادية على النفط بحلول عام 2071.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news