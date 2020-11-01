غرف عزل بمدارس الشارقة الخاصة للحفاظ على سلامة الطلبة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكّدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن جميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة تضم غرف عزل وفقاً للإرشادات الوقائية التي أصدرتها الهيئة، وذلك حتى يتم توفير كل سبل العناية والسلامة في حال شعر أي طالب بأي من الحالات أو الأعراض المرضية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، إذ سيتم إدخاله إلى غرفة العزل حرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت عبر منصاتها في مواقع التوصل الاجتماعي الى أن غرف العزل المخصصة بكل مدرسة جاءت للتكيف مع الوضع الجديد، ولضمان سلامة الطلبة والمعلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص أصدرت دليلاً إرشادياً شاملاً لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2020-2021، متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث ركز الدليل على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة.

وأكدت الهيئة أنها تنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالإمارة لقياس ومتابعة مدى امتثال المدارس للإرشادات، ومحاسبة المدارس غير الملتزمة بها.

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