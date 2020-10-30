طالبة مواطنة تبتكر نظاماً ذكياً لـ «نجدة» أصحاب الهمم

المصدر: إعداد :أمين الجمال

ابتكرت طالبة مواطنة بالصف الثاني عشر في مدرسة دبي الوطنية، نظاماً للطوارئ يساعد كبار السن وأصحاب الهمم على التواصل مع الجهات الرسمية، في حال تعرضوا لحوادث طارئة.

وقالت الطالبة هند سعيد عباس، لـ«الإمارات اليوم»، إن مشروع نظام الطوارئ يعتمد على وجود زر إلكتروني يعتمد على برنامج (AWS IOT) الذي يقدم خدمات عدة لجميع مستويات الأمان، بما في ذلك آليات الأمان الوقائية، مثل التشفير، والتحكم في الوصول إلى بيانات الجهاز، وخدمة رصد التكوينات وتدقيقها باستمرار، ويتصل الزر لاسلكياً ببرنامج (philips hue) المثبت في الجهات المختصة، ومنها الشرطة والدفاع المدني والإسعاف، حيث يتمكن الشخص الذي يتعرض لحادث طارئ أن يضغط على الزر، فتظهر بياناته وموقعه لدى الجهات المختصة من خلال (philips hue).

وأضافت أنها حددت لوناً لكل جهة يحتاج الشخص من كبار المواطنين أو أصحاب الهمم إلى التواصل معها، حيث يكون اللون الأزرق لمركز الشرطة، والبرتقالي للدفاع المدني، والأخضر للإسعاف.

وأوضحت الطالبة هند أنها استهدفت من المشروع، الذي نفذته خلال أسبوع واحد، تقديم المساعدة لهاتين الفئتين في المجتمع، والتسهيل عليهم في التواصل مع الجهات المعنية بطريقة سريعة وسليمة، بعدما استفادت من التدريبات التي يقدمها برنامج «المبرمج المواطن»، الذي تنظمه جامعة حمدان بن محمد الذكية، مشيرة إلى أن النظام نال استحسان لجنة التقييم، وفاز بالمركز الثاني في فئة الحواسيب السحابية وإنترنت الأشياء.

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