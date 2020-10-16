ذوو طلبة يفضلون «تجميد» الإجازات لتقصير العام الدراسي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي (منهاج بريطاني)، ذوي طلبتها بتعطيل الدراسة أسبوعاً، اعتباراً من الأحد المقبل (18 أكتوبر) حتى الخميس (22 أكتوبر)، بسبب بدء إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، فيما دعا ذوو طلبة إلى تقليص الإجازات، أو تجميدها، خلال العام الدراسي الجاري، لتحقيق الحد الأدنى من الأيام الدراسية المطلوبة في العام الأكاديمي، وإنهاء العام الدراسي مبكراً، نظراً لظروف الجائحة الصحية «كوفيد-19».

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة: محمد أمين، وأحمد السيد، وولاء منصور، ولبنى حسن، أن العام الدراسي الجاري يعد استثنائياً، وأن الأفضل استمرار الدراسة لإنهائه مبكراً، داعين إلى إعادة النظر في الإجازات المتكررة هذا العام، خصوصاً أن أكثر أيام الدراسة في الفصل الأول تتم عن بُعد، وبدلاً من إيقافها، يمكن تقديم موعد نهاية العام الدراسي.

وطالبوا الإدارات المدرسية بإعادة جدولة التقويم السنوي المعتاد، بسبب عدم وجود حاجة فعلية لدى أبنائهم إلى الإجازات خلال الفترة الحالية.

وشرحوا أن الدراسة هي الأمر الوحيد القادر على شغل أبنائهم، في ظل عدم وجود فرصة فعلية للسفر أو التنزه، خلال هذه الفترة، لافتين إلى احتمال أن تتسبب الإجازات في شيوع الملل بينهم.

وقال المعلمون: فريدة سيف، وميسون وحيد، وأنجي محمد، إن إجازة منتصف الفصل الدراسي مهمة لأكثر من سبب، فهي تمثل فرصة لتقييم ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية، ووضع خطط لتحفيز الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، كما أنها تمنح ذوي الطلبة فرصة للوقوف على مستويات أطفالهم الدراسية، وتمثل فرصة للراحة وتجديد النشاط البدني والذهني للطلبة.

ووفقاً للتقويم المدرسي، فيجب ألّا يقل الحد الأدنى عن 175 يوماً دراسياً في العام الدراسي الواحد.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن المدارس مُلزمة بتقديم التقويم المدرسي السنوي للحصول على موافقة الدائرة ضمن المدة المحددة، وإطلاع موظفي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور على التقويم السنوي.

ويمكن لمدير المدرسة مناقشة التقويم المدرسي مع مجلس أمناء المدرسة، على أن تُقدِّم كل مدرسة تقويمها قبل ثمانية أشهر من بدء العام الدراسي للحصول على موافقتها.

وأكدت الدائرة في دليل سياسات المدارس الخاصة، ضرورة التزام المدارس بالقرارات الصادرة عنها في ما يتعلق بالتقويم المدرسي، إذ يجب أن يشتمل التقويم على العطلات الرسمية (الأعياد الإسلامية، واليوم الوطني للدولة، والعطلات المدرسية، والإجازات الدراسية).

وتلتزم المدارس بتوحيد الإجازات الدراسية وفقاً لمدد الإجازات الواردة في قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى ضرورة أن يشمل التقويم مواعيد الاختبارات النهائية، والأنشطة اللاصفية التي يشارك فيها أفراد من خارج المدرسة أو تمارس خلال العطلات وأيام الراحة، أو تمارس خارج المدرسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news