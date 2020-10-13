مِنح دراسية لأبناء العاملين في خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت جامعة دبي مبادرة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول في المستشفيات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات، التي تهدف إلى تقديم الدعم للأطباء والكوادر التمريضية العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة من خلال منحهم حسومات لأبنائهم وبناتهم من رسوم وتكاليف الدراسة في مرحلة البكالريوس بنسبة 60%، وبشرط المحافظة على معدل تراكمي 2.5 خلال سنوات الدراسة.

وتسعى الجامعة إلى تكريم العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية، تقديراً لإسهاماتهم المستمرة لضمان حماية وسلامة سكان الإمارات.

ويمكن لأعضاء خط الدفاع الأول من أطباء وكوادر تمريضية، المؤهلين للاستفادة من الميزات التي تقدمها المبادرة، التسجيل عبر إدارة القبول والتسجيل بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية.

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