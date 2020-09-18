«التربية» تحدّد 225 مركزاً لأداء «إنجاز» و9 إجراءات احترازية

المصدر: إعداد : أمين الجمال

حددت وزارة التربية والتعليم، تسعة إجراءات احترازية لأداء طلبة الصف الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إنجاز)، وسيؤدي الطلبة الاختبار في 225 مركزاً على مستوى الدولة بداية من 24 أكتوبر المقبل، على مدار 12 موعداً خلال العام الدراسي الجاري، ويؤديه الطلبة في أربع مواد (العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء).

وشددت الوزارة في دليل الطالب لتطبيق اختبار الإمارات القياسي أثناء جائحة «كوفيد-19»، الذي اعتمدته أخيراً، على التزام الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء الاختبار، والتي تتضمن ضرورة توفير نتيجة فحص سلبية لفيروس «كورونا»، لكل طالب وكادر أكاديمي في مراكز الاختبار، لمدة أقصاها شهر عبر تطبيق الحصن/‏‏‏صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية واحدة، يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل التسجيل للاختبار.

ومن الإجراءات الاحترازية ضرورة ارتداء الطالب الكمامة والقفاز قبل دخوله مركز الاختبار، مع قياس درجة حرارته، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، ومن ثم فإن أي طالب ستظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض «كورونا» سيمنع من دخول قاعة الاختبار.

ويجب على الطالب إحضار بطاقة الهوية الإماراتية سارية، ويُمنع اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار، كما لا يسمح لأفراد الأسرة بالتواجد في قاعات الانتظار بمراكز الاختبار، مع ضرورة التزام الطلبة والكوادر التعليمية بالتباعد الجسدي، بمسافة مترين بين كل طالب وأي شخص آخر، ولابد من مغادرة الطالب مركز الاختبار فور انتهائه من أداء الاختبار، ولن يُسمح له بالانتظار في المركز.

ويلتزم الطالب بإحضار أدواته الشخصية اللازمة لأداء الاختبار، ومنها الآلة الحاسبة في اختبار الرياضيات والفيزياء، لأن المركز لن يوفر هذه الآلات للطلبة، مع ضرورة أن يقلل الطالب من المقتنيات التي يحضرها إلى المركز، ويكتفي بالمقتنيات الأساسية.

وحول السياسات المتبعة في تطبيق الاختبار، أوضح الدليل أنه لن يسمح للطالب المتأخر دخول مراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل «غياب» في هذه المادة، وإذا تعذر حضور الطالب لأي اختبار لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (المرض أو طارئ عائلي)، وفي هذه الحالة يتوجب عليه رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، موضحاً سبب غيابه تفصيلياً، مع إرفاق تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي ومصدق من وزارة الصحة، وستتم مراجعة طلبه، وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشروط.

ولفت الدليل إلى أنه لن يتم احتساب درجة الطالب في حال غش أو حاول الغش أثناء أدائه الاختبار، وسيمنع من أداء اختبار الإمارات القياسي لمدة عام كامل، وفي حال حاول الطالب تزوير درجات في شهادة الاختبار فلن يتم احتساب الدرجة، وسيحوّل الطالب إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح الدليل أن مواعيد جلسات أداء الاختبار تتوزع على موعد واحد في شهر أكتوبر المقبل يوم 24، وموعدين في كل من نوفمبر المقبل (يومي 7 و21)، ويناير 2021 (يومي 16 و30)، وفبراير 2021 (يومي 13 و27)، ومارس 2021 (يومي 13 و27)، وموعد واحد في مايو 2021 (يوم 29)، وموعدين في يونيو 2021 (يومي 5 و12).

وأوضح الدليل أن اختبار الإمارات القياسي ليس به درجة رسوب، وإنما هو قياس للمهارات والمعارف، ويمكن للطالب التقدم للاختبارات في المواد الأربع في أيام مختلفة وليس بالضرورة في اليوم نفسه، ويتم تسجيل الطالب من خلال قارئ الهوية في جميع مدارس الدولة، من خلال المنسقين المعتمدين في المدارس، وتعقد الاختبارات في المراكز المعتمدة والمخصصة لاختبار الإمارات القياسي، والموزعة على مستوى الدولة، ويلتزم الطالب بالتسجيل لأداء الاختبار في أحد المراكز الموجودة في الإمارة التي يسكن فيها، وفي حال عدم توافر مقعد له في الجلسة، فعليه الانتظار حتى موعد الجلسة التالية.

«إنجاز» إلزامي لــ6 فئات

ذكر الدليل أن اختبار الإمارات القياسي (إنجاز) إلزامي لست فئات، تشمل الإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، والإماراتيين الدارسين في جميع المدارس الحكومية والخاصة ذات المنهاج الوزاري والمناهج الدولية الخاصة، والإماراتيين المتقدمين للابتعاث خارج الدولة، وغير المواطنين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وطلبة الصف الثاني عشر وغير الإماراتيين الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.

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