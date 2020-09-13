12 موعداً لاختبار «إنجاز» لطلبة الصف الـ 12 خلال العام الدراسي الجاري

المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم 12 موعداً لعقد جلسات اختبار الإمارات القياسي «إنجاز»، على مدار العام الدراسي الجاري، الذي يستهدف طلبة الصف الـ12، ويؤديه الطلبة في أربع مواد، هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء.

ويعد «إنجاز» شرطاً لقبول الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، وأحد شروط قبول الطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، كذلك يكون «إنجاز» بديلاً لاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

وأوضح دليل الطالب لتطبيق اختبار الإمارات القياسي أثناء جائحة «كوفيد-19»، الذي اعتمدته الوزارة أخيراً، أن مواعيد جلسات أداء الاختبار تتوزع على موعد واحد في شهر أكتوبر المقبل (يوم 24)، وموعدين في كل من نوفمبر المقبل (يومَي السابع و21)، ويناير 2021 (يومَي 16 و30)، وفبراير 2021 (يومَي 13 و27)، ومارس 2021 (يومَي 13 و27)، وموعد واحد في مايو 2021 (يوم 29)، وموعدين في يونيو 2021 (يومَي الخامس و12).

وذكر الدليل أن اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» إلزامي لست فئات، هي: الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية، والإماراتيون الدارسون في جميع المدارس الحكومية والخاصة ذات المنهاج الوزاري والمناهج الدولية الخاصة، والإماراتيون المتقدمون للابتعاث خارج الدولة، وغير المواطنين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وطلبة الصف الـ12، وغير الإماراتيين الراغبين في إكمال دراستهم بإحدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، وطلاب الخدمة الوطنية والمتقدمون إلى الكليات العسكرية.

وأوضح الدليل أن اختبار الإمارات القياسي ليس به درجة رسوب، وإنما هو قياس للمهارات والمعارف، ويمكن للطالب التقدم للاختبارات في المواد الأربع بأيام مختلفة وليس بالضرورة في اليوم نفسه، ويتم تسجيل الطالب من خلال قارئ الهوية في جميع مدارس الدولة، من خلال المنسقين المعتمدين في المدارس، وتعقد الاختبارات في المراكز المعتمدة والمخصصة لاختبار الإمارات القياسي، والموزعة على مستوى الدولة، ويلتزم الطالب بالتسجيل لأداء الاختبار في أحد المراكز الموجودة في الإمارة التي يسكن فيها، وفي حال عدم توافر مقعد له في الجلسة، فعليه الانتظار حتى موعد الجلسة التالية.

ويعد «إنجاز» أحد أنواع اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، بعد أن أدخلت عليه وزارة التربية والتعليم تحديثاً، بحيث يضم ثلاثة أنواع، هي: «أساسي» و«تتابعي» و«إنجاز»، ليشمل مراحل التعليم العام، بهدف ضمان تطبيق أفضل معايير التعليم العالمية لخدمة الطلبة في الدولة.

وبيّنت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن اختبار «أساسي» يطبّق على طلبة الصف الأول عند التحاقهم بمرحلة التعليم العام، لقياس المهارات الأساسية في معرفة القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية والحساب ما قبل المدرسة، وإعداد الخطط المساندة لمسارهم التعليمي، أما اختبار «تتابعي» فيُطبق على طلبة الصفوف الرابع والسادس والثامن والعاشر، لقياس مهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتزويد مدارسهم بتقارير تساند الطلاب وتطور المنظومة التعليمية، ويعد اختبار «إنجاز» معيار القبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، ويُطبق على طلبة الصف الـ12 وطلبة البعثات الخارجية وطلبة الماجستير والدكتوراه.

وأكدت الوزارة أن اختبارات «إمسات» تهدف إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة، للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

جمع بيانات دقيقة

تعمل وزارة التربية والتعليم من خلال اختبار «إمسات» على جمع بيانات دقيقة عن معارف ومهارات الطلبة في الإمارات، في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة، في ضوء معايير قياسية وطنية، إضافة إلى تقييم منظومة التعليم العام وربط تقييم أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها (مديرو المدارس والمعلمون)، بأداء الطلبة واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين نظام التعليم وتطويره، ومساعدة الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، كذلك يُستخدم الاختبار في قرارات متعلقة بالقبول الجامعي بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وتحديد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً.

إلزامي لـ 6 فئات

اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» إلزامي لست فئات، هي:

■الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية.

■الدارسون في المدارس الحكومية والخاصة.

■المتقدمون للابتعاث خارج الدولة.

■غير المواطنين في المدارس الحكومية والخاصة المطبِّقة للمنهاج الوزاري.

■طلبة الصف الـ12 الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية.

■طلاب الخدمة الوطنية والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.

اختبار الإمارات القياسي ليس به درجة رسوب، وإنما هو قياس للمهارات والمعارف.

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