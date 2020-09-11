3 طالبات يجمعن المواقع والتطبيقات التعليمية في نافذة واحدة

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

ابتكرت ثلاث طالبات من مدرسة السلمة الحكومية بأم القيوين تطبيقاً ذكياً يجمع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التعليمية في تطبيق واحد، ليسهّل عملية التعلم «عن بُعد» على طلبة المدارس، وتفادي أي خلل فني يحدث أثناء الحصص الدراسية.

وقالت معلمة مادة الرياضيات وخبيرة تقنية المعلومات في مدرسة السلمة، منال محمد عبدالنبي، إن المدرسة شكّلت فريقاً بإشرافها من ثلاث طالبات، وهن: ناية وائل، وآمنة عثمان، وشيماء محمد، في الصف التاسع متقدم، باسم فريق «مجموعة التعلم الذكي»، من أجل المشاركة في جائزة خولة للابتكار في مجال أفضل فكرة تطويرية.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن نافذة أو تطبيق يجمع كل التطبيقات التعليمية التي يستخدمها الطلبة في التعلم «عن بُعد» بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل برنامج المسابقات، و«مدرسة» الذي يحتوي على فيديوهات تعليمية، وتطبيق «بوابة» الذكي؛ التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى منصات المسابقات والفعاليات العالمية. وتابعت أن الطالبات لديهن خبرة في لغة البرمجة، إذ تمت برمجة التطبيق عبر موقع «غوغل»، وعمل التصميم المناسب، ثم أضيفت خدمة مميزة لأصحاب الهمم تتعلق بتكبير الصورة أو تحويل المحتوى إلى صوت، وخدمة الشرح المدمج للمحتوى.

وأوضحت أن الفريق عرض المشروع على لجنة التحكيم في جائزة خولة للابتكار في مجال أفضل فكرة تطويرية، وحصل على المركز الأول.

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