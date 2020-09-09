مدارس تقدم تعليماً «عن بعد» على فترتين صباحية ومسائية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية تعديل نظام التعلم «عن بعد» ليصبح على فترتين صباحية ومسائية، بدلاً من الفترة الصباحية، مراعاة لذوي الطلبة ممن لديهم أكثر من طالب.

وقسمت المدارس الدوام إلى مرحلتين: تبدأ الفترة الصباحية من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، والفترة المسائية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع من الرابعة عصراً حتى السابعة مساء، لإتاحة الفرصة أمام ذويهم لمتابعتهم تعليمياً أثناء تلقيهم الحصص.

وقالت مشرفة قسم رياض الأطفال في مدرسة خاصة تطبق المنهاج الأميركي في الشارقة، لـ«الإمارات اليوم»، إن المدرسة عدلت دوام الطلبة من الفترة الصباحية إلى المسائية بعد تلقيها ملاحظات من ذوي طلبة بأهمية مراعاة ظروف من لديه أكثر من طالب.

وأوضحت أن المدرسة تلقت مقترحات من ذوي الطلبة بتعديل فترة دوام رياض الأطفال حتى الصف الرابع ليصبح خلال الفترة المسائية، والفترة الصباحية لبقية المراحل، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الدوام على فترتين مرهق للكوادر التعليمية والإدارية والفنية وسيلزمهم بالدوام طوال اليوم، إلا أن المدرسة قررت الأخذ بمقترحات ذوي الطلبة لتحقيق المصلحة العامة.

ورأى مسؤول قسم التسجيل بمدرسة خاصة في أم القيوين، أن تطبيق التعلم على فترتين صباحية ومسائية يخفف الضغط على ذوي الطلبة، ويمنحهم فرصة متابعة أطفالهم أثناء التعلم «عن بعد».

وأوضح أنه مع بداية الأسبوع الجاري تم تعديل نظام الدوام إلى فترتين صباحية ومسائية بناء على رغبة ذوي الطلبة، حيث تبدأ الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، والمسائية من الرابعة حتى السابعة مساءً.

وأشار إلى أن بعض ذوي الطلبة لديهم أربعة أبناء في المدرسة وغير قادرين على توفير شبكة إنترنت قوية في المنزل، لذلك تم تقسيم الطلبة إلى مرحلتين من أجل تخفيف الضغط على شبكة الإنترنت، وإتاحة المجال أمام جميع الطلبة في تلقي حصص دراسية دون انقطاع.

وأفادت مديرة مدرسة خاصة في رأس الخيمة تطبق المنهاج البريطاني، تحفظت على ذكر اسمها، بأن تقسيم الحصص الدراسية على فترتين صباحية ومسائية جاء مراعاة لأسر الطلبة الموظفين، حيث تبين أن بعض الأمهات يعملن في القطاع الخاص، فيما يعمل الآباء في القطاع الحكومي، ومن الصعب على الأمهات متابعة الحصص الدراسية لأطفالهن خلال الفترة الصباحية، لذلك قررت المدرسة تحويل حصص الطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الرابع إلى حصص مسائية لإعطاء الفرصة أمام الأمهات للبقاء بجانب أطفالهن لمتابعتهم ومراقبتهم.

وأوضحت أن المدرسة قامت بتطبيق نظام رقابة صارم خلال الحصص الدراسية في الفترة الصباحية خصوصاً للطلبة الذين يبقون في المنازل بمفردهم نتيجة عمل ذويهم، حيث يتم إلزامهم بفتح الكاميرات طوال فترة التعلم «عن بعد» للتأكد من حضورهم الدوام، كما يتم تسجيل الحضور والغياب من قبل المعلمين لضمان التزام الطالب، إضافة إلى ربط النظام «عن بعد» بهاتف ذويهم بهدف تلقي الرسائل والاطلاع بشكل متواصل على تنبيهات المعلمين المتعلقة بسلوكيات أبنائهم.

تقسيم الدوام

تبدأ الفترة الصباحية للطلبة من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر.

وتبدأ الفترة المسائية للطلبة من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news