«دار البر» تتكفل بـ 3684 مشروعاً تعليمياً خلال 16 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لجمعية دار البر عبدالقادر الريس: إن «الجمعية تكفلت بتنفيذ وإنجاز 3684 مشروعاً تعليمياً تربوياً على مدار 16 عاماً، بدءاً من 2004 حتى العام الجاري 2020، بكلفة إجمالية تبلغ 97 مليوناً و102 ألف و803 دراهم، تغطي مجالات تعليمية مختلفة ومتنوعة، في عدد كبير من دول العالم، في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية».

وأوضح أن المشروعات التعليمية التي تكفلت بها ونفذتها «دار البر»، خلال 16 عاماً، بتبرعات ومبادرات أهل الخير والمحسنين في الإمارات، اشتملت على تشييد المدارس، والكليات العلمية، وبناء الفصول الدراسية، والمراكز الإسلامية، وتوفير المصروف الدراسي والجامعي لطلبة المدارس والجامعات، وتقديم الزي المدرسي، وتوفير الحقائب الدراسية، والمقاعد المدرسية، لصالح الطلبة المحتاجين.

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