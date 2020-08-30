"صحة دبي" تنفذ حملات رقابية على المدارس الخاصة في دبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها بدأت بتنفيذ خطة رقابية، تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة في الإمارة، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات والمعايير الصحية التي وضعتها لضمان بيئة مدرسية خالية من الأمراض المعدية، وفق أخصائي أول الصحة العامة، رئيس قسم الصحة المدرسية، بالإنابة، الدكتورة سوسن النحاس.

وأكدت النحاس لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة عملت،خلال الفترة الماضية، على وضع معايير وضوابط لضمان عام دراسي آمن للطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، بالتعاون مع البلدية وهيئة المعرفة، حيث أخضع الكادر الإداري والطبي في المدارس الخاصة لتدريب على الضوابط والاشتراطات والإجراءات الجديدة، لتمكينهم من السيطرة على الوضع الصحي داخل المدرسة.

ولفتت إلى أن عمليات الرقابة والتفتيش ستكون مكثفة لضمان التزام الجميع بالإجراءات المحددة، حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في كل مدرسة.

وأكدت النحاس أن الهيئة وضعت أخيراً خطة عمل لإعادة افتتاح المدارس بالتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية، وأصدرت معايير جديدة للعيادات المدرسية، تتضمن مواصفات غرفة العزل، وتفاصيل التبليغ عن الأمراض المعدية، فضلاً عن إصدار أدلة إرشادية خاصة بشروط إعادة فتح المدارس، التي تتضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار العدوى. كما أعدّت المدارس خطتها الخاصة بالاستجابة لمتطلبات الأدلة الإرشادية، وتضمنت الإجراءات التي طبقتها استعداداً للموسم الجديد.

كما أكدت العمل على إعداد برنامج تدريبي للكوادر المدرسية لضمان التنفيذ المحكم للإجراءات الاحترازية والإجابة عن التساؤلات المطروحة، إضافة إلى إعداد مسار للعمليات في حالات الطوارئ، والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

ولفتت إلى أن المعايير، التي اعتمدت للعام الدراسي الجديد، تضمنت توفير غرفة للعزل، وتسمية مسؤولين عن السلامة في المدرسة، وإعداد مواد تثقيف صحي من أجل تعزيز ممارسة السلوك الوقائي السليم.

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