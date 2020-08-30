سلطان القاسمي يعتمد المنح الدراسية المرفوعة من الديوان الأميري بالشارقة بإجمالي 1196 منحة

المصدر: الشارقة-وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة المنح الدراسية للطلاب والطالبات ممن تقدموا للحصول عليها من الديوان الأميري بالشارقة وتنطبق عليهم شروط الحصول على المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس لفصل الخريف من العام الدراسي 2020 / 2021م.

وقد بلغ إجمالي عدد المنح المعتمدة من سموه 1196 منحة دراسية في كل من جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة.

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