المصدر: أمين الجمال - دبي

حددت وزارة التربية والتعليم 149 منفذاً لبيع الزي المدرسي المعتمد لطلبة المدرسة الإماراتية على مستوى الدولة. وتتوزع المنافذ على النحو الآتي: أبوظبي (76 منفذاً)، ودبي (22 منفذاً)، والشارقة (17 منفذاً)، وعجمان (8 منافذ)، وأم القيوين (3 منافذ)، ورأس الخيمة (13 منفذاً)، والفجيرة (10 منافذ).

وأعلنت الوزارة عن توافر الزي بجميع المقاسات للطلاب والطالبات بمختلف الحلقات الدراسية، داعية إلى الحصول عليه من خلال الموردين ومنافذ البيع المعتمدة، مؤكدة حرصها على تغطية وتوفير كل احتياجات الطلبة، وتحديد أسعار الزي المدرسي بما يراعي الظروف والاعتبارات الاقتصادية للأسر.

وأدخلت الوزارة تعديلاً على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين، الذي بات إلزامياً، ليتكون من «تي شيرت» أبيض، يحمل شعار المدرسة الإماراتية على الصدر، وبنطلون كحلي اللون مخطط بالأزرق، وفق مرتكزات مستمدة من البيئة المدرسية، وما يتصل بها من أصول وضوابط تربوية. ويتماشى اعتماد الزيّ مع أهداف وزارة التربية والتعليم لتوفير تعليم متكافئ، وبيئة تعليمية آمنة وداعمة ومحفزة على التعلم وفق فلسفة تربوية حديثة تعتمد على أفضل الممارسات التربوية والمناهج، وعلى التطوير المستمر لمحاور المنظومة التعليمية في المدرسة الإماراتية، لخلق جيل متمكن من مهارات العصر ومتطلبات المستقبل.

وكانت الوزارة اعتمدت العام الماضي زيّاً موحداً لطلبة المدرسة الإماراتية، يواكب مواصفات محددة ليعزز من انتمائهم الوطني، وشعورهم بالمساواة والعدالة في التعامل، وتحقيق التجانس في المظهر، وترسيخ الانطباعات الإيجابية حول النظام المدرسي، وتعزيز قيم الولاء والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى توفير الراحة خلال ساعات الدراسة.

التربية أدخلت تعديلاً على الزي المدرسي المعتمد لطلاب الحلقة الثالثة بنين.

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