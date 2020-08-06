7000 طالب وطالبة يشاركون في معسكر افتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشر المعسكر الإثرائي الصيفي الافتراضي فعالياته بمشاركة أكثر من 7000 طالبة وطالبة.

ويتيح المعسكر عدداً من البرامج المتنوّعة، ويستهدف الارتقاء بمعارف الطلبة ومهاراتهم الحياتية في أكثر من مجال.

وتنفذ الوزارة المعسكر بالتعاون والشراكة مع 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية لطلبة المدرسة الإماراتية، في مختلف المراحل والحلقات التعليمية، وتتواصل أعماله حتى 13 أغسطس.

وذكرت الوزارة أن المعسكر يهدف إلى استثمار فترة إجازة الصيف لإكساب الطلبة مهارات حياتية وإبداعية، واستثمار الطاقات والمواهب المبدعة في الدولة، وتجربة مهارات وفنون جديدة وربطها بمفاهيم علمية وعملية وتربوية.

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