"المعرفة": 67% من المدارس الخاصة بدبي في مستوى " متطور" و34% " متطور جزئياً" في "التعلم عن بعد"

المصدر: أمين الجمال - دبي:

كشفت نتائج تقييم التعلم عن بعد في المدارس الخاصة بدبي عن تحقيق أكثر من ثلثي المدارس الخاصة بدبي لمستويات متقدمة في جودة خدمات التعلم عن بعد التي يتلقاها طلبتها.

ونشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عبر موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت اليوم الأربعاء نتائج تقييم التعليم عن بعد في المدارس الخاصة بدبي للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي المنصرم.



وبحسب النتائج، فقد حلَّت 67% من المدارس الخاصة بدبي في مستوى "متطور" بواقع 139 مدرسة، و34% من المدارس في مستوى "متطور جزئياً" بواقع 67 مدرسة خاصة، فيما جاءت مدرسة خاصة واحدة ضمن مستوى "غير متطور".

وتشير النتائج إلى أن جميع المدارس الخاصة ضمن فئتي"متميز" أو "جيد جدًا" بحسب تصنيفات الرقابة المدرسية في الهيئة للعام الدراسي 2018- 2019م تقدم خدمات التعلم عن بُعد ضمن مستوى "متطور"، كما أن حوالي 80٪ من المدارس ضمن فئة "جيد" و 26٪ من المدارس التي تم تصنيفها ضمن فئة مقبول تقدم أيضاً مستوى "متطور" من خدمات التعليم عن بعد.



وثمن رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبد الله الكرم، الاستجابة السريعة للقيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة منذ اللحظة الأولى لتنفيذ التعلم عن بعد في مدارس دبي.

وأضاف: "تقييم التعلم عن بعد يشكل اليوم لغة مشتركة للمجتمع تعليمي حول جودة التعليم عن بعد، ونظرًا لتنوع النماذج التعليمية التي ستطبقها المدارس الخاصة بدبي العام الدراسي المقبل، فإن نتائج كل من تقييم التعليم عن بعد، بالإضافة إلى نتائج عمليات الرقابة المدرسية السنوية، ستقدم مجتمعةً لأولياء الأمور فهماً متعمقاً حول جودة التعليم بمختلف أشكاله والذي يتلقاه أطفالهم في مدارسهم".



وتم تطوير منهجية تقييم التعلم عن بعد في وقت سابق من العام الدراسي المنصرم بهدف إنشاء توقعات مشتركة للتعلم عن بعد، والتي من شأنها مساعدة أولياء الأمور لاتخاذ قرارات منهجية لاختيار التعليم الذي يلبي احتياجات أبنائهم.

وفي سياق متصل، فقد تم تنفيذ تقييم التعلم عن بعد في المدارس الخاصة بدبي من خلال إجراء مقابلات حية على شبكة الإنترنت مع مديري المدارس وأعضاء القيادة المدرسية العليا بواقع 621 مقابلة، جنباً إلى جنب مع حضور المقيّمين التربويين لأكثر 1242 دراساً افتراضية لحصص التعليم عن بعد، بالإضافة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المجتمع التعليمي، حيث تم استطلاع آراء وملاحظات أكثر من 96 ألف طالب وطالبة، و 18 ألف معلم ومعلمة، و 63 ألف ولي أمر، حول تجربتهم مع التعلم عن بعد في مدارسهم خلال الشهور القليلة الماضية.

وتضم نتائج التقييم، تصنيفاً لكل مدرسة خاصة في دبي في تطبيق تجربة التعليم عن بعد، وذلك ضمن 3 مستويات رئيسية تشمل: متطور، ومتطور جزئياً، وغير متطور.



ويعد تقييم التعلم عن بعد أحد الأدوات المتوفرة لمساعدة أولياء الأمور للتعرف على مستجدات جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها كل مدرسة خاصة في دبي على حده، حيث تلقت كل مدرسة تقريرها الفردي حول تقييم التعلم عن بعد.

وتغطي عمليات تقييم التعلم ثلاثة مجالات رئيسية، هي: تعلم الطلبة وجودة حياتهم أثناء التعلم عن بعد، والتدريس ومتابعة تعلم الطلبة، وقيادة تعلم الطلبة وإدارته.



ويعد تقييم التعليم عن بعد مبادرة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، لتقييم خدمات وأنشطة التعلم عن بعد التي تقدمها المدارس الحكومية والخاصة لطلبتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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