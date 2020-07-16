"التربية" تتيح لجميع الطلبة تحسين درجاتهم النهائية حتى 10% من خلال الفصول الذكية

المصدر: ​دبي-وام

أكد وكيل مساعد قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم الدكتور حمد اليحيائي، أن برنامج الفصول الصيفية الذكية الذي أقرته الوزارة للعام الدراسي 2019-2020، جاء ليحاكي المتطلبات والمستجدات التربوية، إذ يتيح إمكانية تحسين درجات الطلبة النهائية بمعدل يصل إلى 10%؜ ولجميع الطلبة سواء المتفوقين الذين يرغبون بتحسين درجاتهم ونسبهم أو أولئك الذين لم يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى للنجاح.

وقال إن وزارة التربية والتعليم، فتحت في وقت سابق الباب أمام أولياء الأمور والطلبة، للتقدم للتظلمات والملاحظات وما يخص الدرجات، من الصف الرابع حتى الثاني عشر، وذلك تحقيقا لمبدأ تعزيز الشفافية والمصداقية، مشددا على أهمية عدم تردد جميع الحالات الاستثنائية والخاصة للمراجعة لرفع ملاحظاتهم حتى يتم النظر والبت بها، وبناء على ذلك يتم تحقيق العدالة في التقييم في إطار قواعد الاحتساب المعدة لذلك.

ودعا أولياء الأمور والطلبة الراغبين بالمراجعة، التقدم لذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي

http://parentsshare.moe.gov.ae/complain / .

وأشار إلى أن معايير التقييم المتبعة حاليا تراعي مصلحة الطلبة، وهي تستند إلى مبدأ التقييم من أجل التعلم، خلافا لما كان متبعا سابقا في منهجية التقييم التي تندرج للحكم على مستوى أداء الطالب، لافتا إلى أنه في 19 يوليو الجاري ستنطلق الفصول الذكية، وتستمر لغاية 13 أغسطس.

وأوضح اليحيائي، أن جميع القرارات التي اتخذتها الوزارة في العام الدراسي المنصرم 2019-2020 تصب في صالح الطالب، وجاءت ملبية للظروف الراهنة، والتغيير الذي طرأ على عملية التعلم، من خلال تطبيق التعلم عن بعد، مشيرا إلى أن الوزارة في هذا السياق خرجت بمبادرات نوعية من شأنها تحقيق الدعم للطالب.

وذكر أن برنامج الفصول الذكية، واحدة من المبادرات التي تقدم مصلحة الطالب وتسعى إلى تمكينه من مخرجات التعلم المستهدفة وتغيير فلسفة التقييم التي أضحت أكثر عصرية وتهتم في تحقيق نواتج التعلم من خلال رفع سوية أداء الطالب دون الالتفات إلى الدرجات على أنها هي المقياس الأساس والنهائي.

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