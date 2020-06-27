4 سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي العام المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم، أربعة سيناريوهات مرنة للدوام المدرسي العام الدراسي المقبل، وفق نظام التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية الذكية، على أن يكون التعليم المدرسي بنسبة 70%، مقابل 30% تعلم إلكتروني، وتتراوح ساعات الدوام بين 5 ساعات ونصف وستة ساعات.

وأوضحت الوزارة أن نصيب أطفال الروضة 30 حصة أسبوعياً، بواقع 25 تعليم مدرسي، و5 «ذاتي»، مقابل 35 للحلقة الأولى بواقع 30 «مدرسي»، و5 «ذاتي»، والحلقة الثانية 40 حصة بواقع 30 «مدرسي» وثلاث «مباشر» وسبع «ذاتي»، وكذا 40 حصة لطلبة المرحلة الثانوية بواقع 30 «مدرسي» و5 «مباشر» و5 «ذاتي»، على أن يكون زمن الحصة 45 دقيقة للجميع.

ويبدأ الدوام في السيناريو الأول من الساعة 7:15 إلى 12:50، والثاني من الساعة 7:30 إلى 1:05، والثالث من الساعة 8:00 إلى 1:35، والرابع من 8:30 إلى 2:05، على أن يكون الدوام مرن يواكب احتياجات وميول الطلبة وتعديل أوقات دراستهم بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية المختلفة.

واشتملت السيناريوهات توصيات مقترحة، ركزت على أن يتم تطبيق أربعة أيام دوام تعلم مدرسي، ويوم واحد تعلم ذكي للحلقة الثانية والثالثة، والتوجه نحو المختبرات الافتراضية وتقليل عدد اختصاصي المختبرات العلمية، وتقليل التكلفة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والمياة وتكلفة الصيانة والعمالة المساعدة.

ويتم الاستخدام الأمثل للمواصلات والنقل المدرسي، من خلال تقليل عدد أيام التعلم المدرسي، تخفيف عبء الدوام المدرسي على الطلبة وتنويعه بين المدرسة والمنزل، مما ينعكس أثره على الحياة الاجتماعية، فضلاً عن سهولة تطبيق سيناريوهات متنوعة عند حدوث أزمة أوكارثة طبيعية.

وحددت الوزارة سبعة نقاط للقوة في حال التطبيق، تكمن في رفع الوعي لدى الطلبة تدريجياً عبر المراحل الدراسية، بأهمية التعلم الذاتي والاعتماد على النفس، حيث تتدرج الخطة بزيادة التعلم الذاتي من 5 حصص في الحلقة الأولى لتصل إلى 10 حصص في الحلقتين الثانية والثالثة.

كما تحقق حرية التعلم والوصول الدائم إلى المنصات التعليمية مع توفير حرية أكبر للطلبة لتعديل جداولهم الدراسية الذاتية بما يتناسب مع أوقاتهم، وتنمية مهارات البحث والتفكير الناقد لدى الطلبة خصوصاً في الحلقة الثالثة لتحضيرهم للدراسة في التعليم العالي مع تحقيق الاستقلال المعرفي للطالب وتنمية مهارات التعلم الذاتي الحر.

وأهم ما تتضمنه النقاط، مرونة التوقيت لتطبيق التعلم الذاتي وتشجيع طلبة المدرسة الإماراتية على استخدام المصادر الذكية والتي تثري معلومات الطلبة في مجالات عدة في المستقبل وتعدهم للدراسات العليا وسوق العمل، وتطبيق الأكاديميات الافتراضية لدعم تعلم الطلبة من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، وسهولة تطبيق الفعاليات و الأنشطة الأفتراضية الرحلات، والسينما والاحتفالات.