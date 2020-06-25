«التربية» تعلن عن وظائف شاغرة في الهيئتين الإدارية والتدريسية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف تدريسية وإدارية، يتطلبها الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل، مبينة اشتراطات ومتطلبات كل وظيفة، من خلال موقعها الإلكتروني.

ونفت الوزارة صحة ما تداولته مواقع إلكترونية ومنصات تواصل، عن شواغر وظيفية، داعية الجميع إلى عدم الالتفات إليها، وإهمالها.

وتشمل الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة على موقعها، أكثر من 60 وظيفة، تضمنت الوظائف التالية: معلم مادة الرياضيات ، ومدير أول، ومعلم مادة الكيمياء، ومعلم مادة رياض أطفال، ومعلم مادة الفنون البصرية والموسيقية، ومرشد أكاديمي ومهني، ومعلم مادة الفيزياء، وأخصائي ورشة - رياض أطفال، ومعلم مادة الأحياء، ومعلم مادة اللغة الصينية، واختصاصي التربية الخاصة، واختصاصي أول التربية الخاصة، وأخصائي نفسي، واختصاصي نطق ولغة، واختصاصي أول نفسي، ومعلم التربية الخاصة - فصل التربية الخاصة، واختصاصي المختبر العلمي، واختصاصي مصادر التعلم، ومعلم مادة الفنون الدرامية‏‏‏ المسرح، مدير مدرسة، ونائب مدير للشؤون الأكاديمية، ورئيس وحدة الخدمات المدرسية، ورئيس وحدة شؤون الطلبة، ورئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، وأخصائي حماية الطفل، ومعلم زراعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news