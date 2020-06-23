الحمادي: مستعدون لجميع السيناريوهات و"التعليم الهجين" الخيار الأفضل لدينا

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قال وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي: "إن الوزارة مستعدة لجميع السيناريوهات المطروحة، والخيار الأفضل المطروح لدينا الآن هو تطبيق التعلم الهجين (الذكي) الذي يجمع بين أسلوب التعلم الإلكتروني للمواد الدراسية، إضافة إلى التعلم المدرسي التقليدي، بحيث يتم تحقيق نواتج التعلم المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق أساليب تعليمية جديدة تتناغم مع رؤية وزارة التربية والتعليم المستقبلية.

وأكد الحمادي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي العام صباح اليوم، بأن وزارة التربية والتعليم لديها استراتيجية متكاملة قائمة على العديد من الدراسات لاستشراف المستقبل بما يتعلق بمستقبل التعلم الذكي بما يخدم أبنائنا الطلبة ونحن نؤمن ان التعليم الذكي فرصة لمضاعفة الجهد للوصول إلى النتائج المرجوة و سيكون له فوائد عدة ودور محوري في الارتقاء بمستويات الطلبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news