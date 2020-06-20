"التربية" تطور أداء معلمي المدارس الخاصة بورش تدريبية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت رئيس قسم المشاريع الخاصة بالإنابة، ممثل البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، رغد الجغيمان، بأن الأوضاع الحالية التي تمر بها الآن دول العالم بسبب جائحة "كورونا"، تبرز أهمية التجهيز للمهارات المتقدمة والمهارات التي تحتاجها دولة الإمارات في المستقبل، والتي كان ينظر إليها غالبية المتخصصون والمهتمون، على أنها لن تكون مطلوبة قبل 10 أو 15 سنة، ولكن التغيرات تتلاحق بشكل أسرع، ولذلك لا بد أن يكون هناك أولوية أعلى بالاستعداد لبناء المهارات المتقدمة.

جاء ذلك خلال المرحلة الثالثة من التدريب التخصص المستمر لمعلمي المدارس الخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية وتعليم، ونظمها معهد تدريب المعلمين التابع للوزارة، أمس.

وأوضحت الجغيمان أن المهارات المتقدمة هي تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة في المجتمع بحيث يكون الكادر البشري في الإمارات قادراً على مواكبة هذه التغيرات، وقادراً على نقل الاقتصاد الحالي إلى اقتصاد مبني على المعرفة، لافتةً إلى أن البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة عندما تم تشكيله كملف وزاري، وضعت له ملامح عامة، وتم تحديد المقصود بالمهارات المتقدمة وهي مهارات المستقبل، وبدأت الصياغة العامة للبرنامج في فبراير 2019، وبعدها تم العمل على صياغة استراتيجية البرنامج، تلاه الإطلاق الوطني لحملة (12×12)، وهي مهارة تواكب متغيرات المستقبل وضمان تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الحيوية لدولة الإمارات، ثم تحويل المهارات المتقدمة إلى استراتيجية متكاملة وإطار للمهارات التي تم تعريفها وتحديدها بناء على الاحتياجات والطموحات المجتمعية والاقتصادية لدولة الإمارات.

من جانبه، قال المستشار الاستراتيجي السابق في شركة BCG، ورائد أعمال في ثلاث شركات أخرى متخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والتكنولوجيا: "إن التفكير النقدي يتكون من خمسة عناصر هي الاطلاع، والإبداع، وحل المشاكل، والتحليل، والاتصالات سواء بالتحدث أو الكتابة"، مضيفاً أنه من الضروري ابتاع هذه الخطوات في مجال التدريس، ولابد أن يكون تطبيقها بالترتيب نفسه (اطلاع، إبداع، حل، تحليل، اتصالات)، حتى تكون أكثر تسلسلاً ومنهجية مما ينتج عنها فائدة أكبر للعملية التعليمية، وتحقيق المستهدف منها.

وذكر أن طريقة تدريس المنهج تحتاج إلى طرق فاعلة لتحول الطلبة إلى مشاركين أساسيين في شرح الدرس وليسوا متلقين، كذلك فإن تطبيق هذه المنهجية في إعداد مشاريع التخرج يجعلها أكثر دقة، حيث تشمل على التشخيص الأولي للمشكلة موضوع بحث المشروع، إضافة إلى أن يكون صاحب البحث متمكناً من إعطاء صورة شاملة عن بحثه خلال مدة زمنية قصيرة لا تتعدى ثلاث دقائق.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن التدريب التخصصي يستهدف أن تواكب المدارس الخاصة القفزة النوعية التي تحققت خلال تطبيق تجربة التعلم عن بعد لتكون موازية لمدارس التعليم العام تحت منظومة المدرسة الإماراتية، وينطلق التدريب بتقديم ورشة عن منظومة المدرسة الإماراتية على منصة التدريب learningcurve.moe.gov.ae لجميع التخصصات، ويعمل التدريب التخصصي على رفع كفاية المعلمين في الجوانب التخصصية وفق المعايير المهنية للمعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم التدريب التخصصي الدعم لصقل مهارات المعلمين ومعارفهم في المادة العلمية للتخصصات المختلفة وتمكينهم ودعم مسيرة نموهم المهني وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المهنة تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وفقًا لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، بأن يكون طلبة دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

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