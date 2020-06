"التربية" تدرب معلمي المدارس الخاصة المطبقة المنهاج الوزاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً (السبت) المرحلة الثالثة من التدريب التخصصي المستمر لمعلمي المدارس الخاصة التي تدرس مناهج وزارة التربية والتعليم، لتواكب المدارس الخاصة القفزة النوعية التي تحققت خلال تطبيق تجربة التعلم عن بعد لتكون موازية لمدارس التعليم العام تحت منظومة المدرسة الإماراتية، وينطلق التدريب بتقديم ورشة عن منظومة المدرسة الإماراتية على منصة التدريب learningcurve.moe.gov.ae لجميع التخصصات، ويعمل التدريب التخصصي على رفع كفاية المعلمين في الجوانب التخصصية وفق المعايير المهنية للمعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم التدريب التخصصي الدعم لصقل مهارات المعلمين ومعارفهم في المادة العلمية للتخصصات المختلفة وتمكينهم ودعم مسيرة نموهم المهني وتكوين اتجاهات إيجابية نحو المهنة تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم لتحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى وفقًا لمرتكزات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 التي تسعى لتعزيز جودة العملية التعليمية، بأن يكون طلبة دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.

وقدمت عدة ورش تدريبة لمعلمي المدارس الخاصة منها : ورشة القيم الإسلامية وطرق تدريسها وتقويمها لمعلمي التربية الإسلامية ، وورشة استراتيجيات القراءة 2 لمعلمي اللغة العربية، وورشة توظيف الوسائط المتعددة في الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية لمعلمي الدراسات الاجتماعية ، وورشة دمج مهارات التفكير في منهاج الرياضيات Integrating Thinking Skills in Math Content لمعلمي الرياضيات ، وورشة إعداد العلماء - القياس وأدواته العلمية Being a scientists - Measurements and its scientific tools لمعلمي العلوم والمجال 2 ، وورشة نظرة شاملة في الروابط الكيميائية Overview on Chemical Bonding لمعلمي الكيمياء، وورشة ميكانيكا الموائع Fluid Mechanics لمعلمي الفيزياء، وورشة الجهاز الدوري Circulatory system لمعلمي الأحياء، وورشة المكونات الرئيسية للسلالم الموسيقية الجزء الثاني لمعلمي الموسيقى ، وورشة الظل والنور بين الرسم والتهشير لمعلمي الفنون، وورشة Starters and Plenariesلمعلمي جميع المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية EMI ).

وفي وقت سابق خلال المرحلة الثانية من التدريب التخصصي لمعلمي المدارس الخاصة وصل عدد المشاركين الإجمالي إلى 1575 مشاركاً.



وأصدرت إدارة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية جدول مرفق مع تعميم أصدرته ووزعته الوزارة على المدارس الخاصة، مبينة فيه أن التدريب يشمل 11 ورشة تدريبية تخصصية ومن خلال عقد التدريب التخصصي عن بعد تهدف وزارة التربية إلى نشر مفهوم التدريب الرقمي، وإبراز الإيجابيات وتسهيل نقل المعلومة وإيصالها، إلى جميع العاملين في الميدان التربوي ، والارتقاء بقدرات الموارد البشرية عبر الانتقال من مبدأ التعليم إلى التعلم، ودعم الإبداع والابتكار في المعرفة وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى استثمار الموارد وتوفير الوقت والجهد بما يتناسب مع معطيات مؤسسة المستقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news