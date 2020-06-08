"الشارقة للتعليم": لا يحق للمدرسة خفض رواتب المعلمين وسيتم مخالفتها على كل معلم خُفض راتبه

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني أنه وردت العديد من الملاحظات حول تخفيض أجور المدرسين بالشارقة، ما جعل الهيئة تقوم بعمل استبيان وتوزيعه على المدارس لمعرفة كمية التدفق المالي لها، إذ اتضح بأن 88% سددوا رسوم أبنائهم الطلبة، 60% من أولياء أمور الطلبة دفعوا كامل الرسوم، ما جعل الهيئة تقوم بإصدار تعميم بأنه لا يحق للمدارس الخاص القيام بأي تغييرات في الكادر التعليمي، سواء أكانت بالاستغناء عن المعلم، أو إنقاص أجره، أو إعطائه إجازة، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وأخذ موافقة خطية ووجود خطة بديلة للحفاظ على حقوق المعلمين.

وأفاد أنه يتوجب على المدارس إرجاع حقوق المعلمين، خلال مدة 5 أيام، وفي حال لم تقم بذلك فستتعرض للمخالفة على كل معلم قامت بتخفيض راتبه، مؤكداً أنه تم رفض طلبات 30 مدرسة لتخفيض أجور العاملين، ولن تقوم الهيئة باستقبال أي طلب جديد خوفاً من تأثر العملية التعليمية.

وبينت أن مدارس الشارقة الخاصة أنهت خدمات 98 معلماً، وأجبرت 87 معلماً على أخذ إجارة بدون راتب، وخفضت رواتب 910 آخرين، مبينة أنها لن تتهاون مع أي مدرسة لم تقم بإرجاع حقوق المعلمين والمبالغ المستقطعة من رواتبهم.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت عدد من الخدمات للمدارس الخاصة، إذ قامت بوضع أجهزة وكاميرات تتبع بالحافلات، وسهلت الإجراءات للمدراس بوضع منصات ذكية لها، وتقديم ورش للتعليم عن بعد، مشيراً إلى أنه تم تقديم للمدارس الخاصة خلال فترة جائحة "كورونا" أنظمة للمساعدة في عملية التعليم عن بعد للطلبة وتوفير برامج تعليمية ومهنية استهدفت 10 آلاف معلم من أصل 20 ألف مدرس بمدارس الشارقة الخاصة من خلال 44 جلسة تدريب لعملية التعليم عن بعد.

وتابع: إن إجراءات الهيئة خلال أزمة كورونا شملت إعفاء المدارس من بعض الغرامات والتراخيص وتجديدها، مشيراً إلى أنه تم دفع 50 مليون درهم لصيانة المدارس الخاصة في الشارقة.

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