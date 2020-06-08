«التربية» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام للصف الـ 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الـ12، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، التي تنطلق في 21 من الشهر الجاري، لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، في سبع مواد دراسية.

وأوضحت الوزارة في تعميم جداول الامتحانات الذي أصدرته، أمس، أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، ولا يمكن العودة إلى السؤال السابق.

وأظهرت الجداول أن الطلبة كافة سيستهلون ماراثون امتحانات نهاية العام بمادة الفيزياء الأحد 21 من الشهر الجاري، ثم مادة الدراسات الاجتماعية، وبعدها اللغة العربية، ثم الأحياء/‏‏‏‏ الكيمياء، ثم اللغة الإنجليزية، ثم الرياضيات، وفي اليوم الأخير (الاثنين 29 من الشهر نفسه) يختتم الطلبة الامتحانات بمادة التربية الإسلامية.

من جهة أخرى، يؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ11 في المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، حالياً، اختبارات مركزية قصيرة في خمس مواد، هي: الفيزياء والعلوم والأحياء والرياضيات والكيمياء، بداية من الأحد المقبل، وتستمر حتى الخميس.

ويستأنف طلبة الـ12 اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في الفترة من التاسع من يونيو إلى الثامن من يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية. وزادت وزارة التربية والتعليم عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، وذلك حرصاً على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة، وسلاسة تأدية اختبار الإمارات القياسي (إمسات).

«المعرفة»: 4 حالات لاسترداد الرسوم المدرسية أو جزء منها

حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أربع حالات لاسترداد الرسوم المدرسية أو جزء منها، وهي قبل بدء العام الدراسي في حال دفع ولي أمر الطالب كامل الرسوم المدرسية، وقرر الانسحاب، إذ يحق له استرداد الرسوم المدفوعة، ما عدا رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل.

وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لمدة أسبوعين أو أقل، عندها يتم احتساب شهر من قيمة الرسوم المدرسية، وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لمدة تزيد على أسبوعين وإلى شهر كحد أقصى، إذ يتم احتساب شهرين من قيمة الرسوم الدراسية، وفي حال كان الطالب مسجلاً في المدرسة لأكثر من شهر يتم احتساب قيمة الفصل الدراسي كاملاً، ثم يسترد ولي أمر الطالب بقية الرسوم.

جاء ذلك رداً على سؤال أولياء أمور طلبة على موقع الهيئة الإلكتروني، حول إمكانية رد رسوم التسجيل، لأنهم ليسوا على يقين من استمرارهم بالدراسة في المدرسة في سبتمبر المقبل، في ظل ظروف جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.

وأفادت الهيئة بأنه لا يمكن لولي أمر الطالب استرداد رسوم إعادة تسجيل ابنه في المدرسة الخاصة، بعد دفعها، إلا في حال مغادرته دبي قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد إبرازه صفحة إلغاء تأشيرة الإقامة في الإمارة، أو أي دليل آخر على المغادرة، أو في حال سفر الطالب وأسرته خارج الدولة، أو أي ظروف استثنائية يتم تقديمها للهيئة للنظر فيها. وشددت الهيئة على ضرورة أن يدفع ولي أمر الطالب رسوم إعادة التسجيل فقط لابنه، في حال رغبته في حجز مقعد في المدرسة للعام الدراسي المقبل، موضحة أن دفع هذا التأمين (رسوم حجز المقعد) اختياري، إلا أنه في حال امتناع ولي أمر الطالب عن دفعه، قد يتسبب في عدم ضمانه توفير المدرسة مقعداً لابنه أو ابنته في العام الدراسي المقبل. وأكدت الهيئة أنه يحق للمدرسة مطالبة ولي أمر الطالب بدفع تأمين لتجديد التسجيل بقيمة لا تتجاوز 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، على أن يحتسب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول.

الطلبة يستهلون امتحانات نهاية العام الدراسي في 21 من الشهر الجاري بمادة الفيزياء.

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