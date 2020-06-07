«التربية» تعتمد جداول امتحانات نهاية العام للصف 12

المصدر: أمين الجمال - دبي

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، والتي سوف تنطلق في 21 من الشهر الجاري، لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الكاديمية والدراسة المنزلية، وذلك في سبع مواد دراسية.

وأوضحت الوزارة في تعميم جداول الامتحانات الذي أصدرته، أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة، ولا يمكن العودة للسؤال السابق.

وأظهرت الجداول أن الطلبة كافة سوف يستهلون ماراثون امتحانات نهاية العام بمادة الفيزياء يوم الأحد الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم مادة الدراسات الاجتماعية، وبعدها اللغة العربية، ثم الأحياء/ الكيمياء، ثم اللغة الإنجليزية، وبعد الرياضيات، وفي اليوم الأخير (الاثنين الموافق 29 من الشهر نفسه) يختتم الطلبة الامتحانات بمادة التربية الإسلامية.

من جهة أخرى، يؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تعتمد المنهاج الوزاري، حالياً، اختبارات مركزية قصيرة في خمس مواد، هي الفيزياء والعلوم والأحياء والرياضيات والكيمياء، بداية من الأحد المقبل وتستمر حتى الخميس.

ويستأنف طلبة الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في الفترة من التاسع من يونيو إلى الثامن من يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، والفيزياء، وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية.

وزادت وزارة التربية والتعليم عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، وذلك حرصاً على مصلحة وسلامة وراحة الطلبة، وسلاسة تأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات».

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