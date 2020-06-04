«التربية» تجهز 257 مركزاً لـ «إمسات»

المصدر: أمين الجمال ■دبي

جهزت وزارة التربية والتعليم 257 مركزاً لأداء طلبة الصف الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، في دورته الرابعة، على مستوى الدولة، بعد زيادة 160 مركزاً جديداً.

كما قصرت الاختبار على أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، بدلاً من سبع مواد في السابق.

وعزت الوزارة، في تصريحات صحافية، تقليص عدد المواد، وزيادة عدد المراكز، خلال العام الدراسي الجاري، إلى جائحة كورونا، التي تتطلب اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الطلبة أثناء أدائهم الاختبار.

ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر الاختبار في المواد الأربع الأساسية خلال 12 يوماً، تبدأ في التاسع من الشهر الجاري، موضحةً أن جلسات اختبار اللغة الإنجليزية ستكون أيام: التاسع والعاشر والحادي عشر من الشهر نفسه، وجلسات اختبار الرياضيات والفيزياء، ستكون في الفترة من 13 إلى 18 من الشهر ذاته، واختبارات اللغة العربية ستكون في 30 يونيو والأول والثاني من يوليو المقبل.

ولن يؤدي الطلبة هذا العام اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في علوم الحاسوب والأحياء والكيمياء.

ولفتت الوزارة إلى أن اختبار «إمسات» أصبح معيار القبول الأول لدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، ويتم استبدال «الأيلتس» و«التوفيل» به، ومن ثم يعد شرطاً للقبول في الجامعات داخل الدولة، وللبعثات الخارجية، وللقبول في الكليات العسكرية.

واتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التي تحفظ سلامة الطلاب أثناء تأديتهم الاختبار، منها فتح 160 مركزاً جديداً لأدائه، سواء في الجامعات أو المدارس، بحيث يصبح مجموع المراكز التي تقدم الاختبار 257 مركزاً على مستوى الدولة. وبذلك تتنوع الاختيارات أمام الطلبة لتحديد المركز الذي يؤدون فيه الاختبار دون حاجة للانتقال من إمارة إلى أخرى. كما زودت هذه المراكز بالكاميرات الحرارية. وحددت الوزارة مجموعة من التعليمات، التي يلتزم بها الطالب قبل الاختبار وخلاله وبعده، وهي التأكد من استكمال التسجيل للاختبار، والحصول على تذكرة لكل اختبار (حسب اليوم الذي حدده الطالب لأدائه)، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار، وقراءة التعليمات الموجودة عليها، والتأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت. وفي حال كان الطالب من أصحاب الهمم أو يعاني حالة مرضية مزمنة قد تؤثر في تقييمه للاختبار، يتواصل مع منسق المدرسة، لمراعاة تسجيله ضمن فئة أصحاب الهمم، مع ضرورة إرفاق الأدلة والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.

ودعت الوزارة الطالب إلى التأكد من إحضاره النسخة الأصلية لهويته الإماراتية ونسخته الورقية من تذكرة الاختبار، والوجود بمركز الاختبار قبل موعده بـ15 دقيقة على الأقل، والتأكد من أنه في قاعة الاختبار الصحيحة. وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه يخطر المسؤول في قاعة الاختبار، مع التأكد من إنهاء الاختبار من خلال الضغط على أيقونة إنهاء الاختبار، لضمان احتساب النتيجة.

- اختبار «إمسات» معيار القبول الأول، لدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة.

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