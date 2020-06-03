محمد بن راشد: ما نمرُّ به اليوم مؤقت.. تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل

المصدر: دبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن بُعْد، أمس، احتفال جامعة الإمارات بتخريج الدفعة الـ40 في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا.

نائب رئيس الدولة: - «إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الوطن، ومستقبلها سيكون عظيماً». - «في كل عام أحرص أن أكون مع الخريجين في حرم جامعتنا الوطنية.. لكن هذا العام الظروف اختلفت». - «بلادكم عظيمة، وفرصها كبيرة، وطموحاتها في السماء، ومسيرتها مستمرة، ورؤيتها تكبر كل يوم».

وقال سموه، عبر صفحته على «تويتر»: «شهدت اليوم تخريج أكثر من 2000 طالب في جامعة الإمارات عن بُعْد.. وددت لو كنت معهم أصافحهم في يومهم هذا.. ولكني أقول لهم: تفاءلوا.. بلادنا عظيمة في فرصها وفِي طموحاتها وفِي عطائها.. وأقول لهم: أنتم أهم سبب لنتفاءل بمستقبل أجمل وأعظم وأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة».

واحتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخريج الدفعة الـ40 من الطلبة والطالبات، في المرحلتين الجامعية والدراسات العليا، والبالغ عددهم 2294 خريجاً وخريجة، في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر الاتصال المرئي، كلمة إلى الخريجين والخريجات، حياهم فيها، وبارك لهم نجاحهم وتخرجهم.

وقال سموه: «في كل عام كنت أحرص على أن أكون مع الخريجين في حرم جامعتنا الوطنية، وأكرم الخريجين وأصافحهم، وأبارك لهم شخصياً فرحة التخرج، لكن هذا العام الظروف اختلفت ولم يتسنَّ لنا الحضور شخصياً والاجتماع بكم عن قرب، وأؤكد لكم أنني أعرف طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأعرف قدراتكم ومهاراتكم، وأعرف خريجين منهم، وقد تبوأوا مناصب عليا وقيادية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، ومواقع العمل الوطني».

وأضاف سموه: «أبنائي وبناتي.. المستقبل أنتم تصنعونه وتغيرونه وأنتم ترسمونه.. ما نمر به اليوم مؤقت.. تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل وبلادكم عظيمة وفرصها كبيرة وطموحاتها في السماء ومسيرتها مستمرة ورؤيتها تكبر كل يوم.. نحن لم نقف ولن نتوقف.. إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الوطن ومستقبلها سيكون عظيماً بإذن الله تعالى.. نبارك لكم ولأهاليكم فرحة التخرج ونسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الخير والفرح والإنجاز.. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

كما وجه رئيس الجامعة، سعيد غباش، كلمة في المناسبة عن بُعْد، هنأ فيها الخريجين والخريجات، ودعاهم لأن يقفوا اليوم وقفة تأمل، كي يتذكروا دولتهم وقيادتهم المعطاءة بالتقدير والعرفان والولاء على الدعم الذي وفرته قيادتنا عموماً، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من علم ومعرفة، ويتذكروا أيضاً أولياء أمورهم ومدرسيهم الذين دعموهم معنوياً ودراسياً، لتحقيق أهدافهم المرجوة.

الخريجون: «دعم غير محدود من قيادة الدولة لأبناء وبنات الوطن، للحصول على فرص التعليم والشهادات العليا».

وكانت للخريجين والخريجات كلمة، ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج في كلية الطب والعلوم الصحية، سهيل محمد عبيد المنصوري، الذي رفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على الدعم غير المحدود، والمساندة التي توافرت لأبناء وبنات الوطن كي يتمكنوا من الحصول على فرص التعليم، والشهادات العليا في شتى الحقول العلمية والمعرفية، التي تحتاجها مسيرة التنمية في دولتنا العزيزة.

ونوه في كلمته بالقول المأثور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «أنتم أبطالنا وسندنا، وحصن دولتنا الحصين ودرعها الواقية».

وأشار، كذلك، إلى كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوله المأثور: «أبناؤنا ذخرنا ورصيدنا واستثمارنا للمستقبل»، وعبارة: «لا تشلون هم». وختم الطالب بتوجيه الشكر والعرفان إلى الأهالي وأولياء الأمور وأسرة جامعة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news