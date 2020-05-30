في الميدان

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أكدت وزارة التربية والتعليم أن سياسة القياس الذكي المعتمدة في تقييم الطلبة، تتضمن اختبارات مركزية للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر، وعدد هذه الاختبارات المركزية القصيرة يراوح بين اثنين وأربعة اختبارات حسب المادة، وتنفذ على مدار الفصل الدراسي الثالث وحتى نهاية العام الدراسي الجاري. وأوضحت الوزارة أن سياسة القياس الذكي تتضمن اختبارات قصيرة مركزية للصف الثاني عشر، وتنفذ خلال الفصل الدراسي الجاري، إضافة إلى امتحان نهائي عام مركزي، يشمل مقرر الفصل الدراسي الثالث، وينفذ في نهاية الفصل الدراسي الجاري.

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