طلبة الصفوف من الرابع إلى الـ 12 يؤدون 6 اختبارات مركزية غداً

المصدر: إعداد : أمين الجمال

يؤدي طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، عدداً من الاختبارات المركزية القصيرة على مدى خمسة أيام، تنطلق من غدٍ وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، في ست مواد، هي: اللغة الإنجليزية والعلوم والكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم الصحية.

وحددت وزارة التربية والتعليم في جدول الاختبارات الذي أصدرته، أول من أمس، أن زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 2:55 بعد الظهر، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة الواحدة بعد الظهر، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 1:35 بعد الظهر، موضحاً أن الاختبارات الصفوف كافة متاحة حتى الساعة الرابعة مساء، والزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

وأوضح الدليل الذي أصدرته الوزارة، أخيراً، أن لكل مادة دراسية طرقاً وآلية للتقييم عن بعد، سواء للاختبارات القصيرة أو النهائية، إضافة إلى قياس تفاعل الطلبة خلال حصص التعلم عن بعد، وتطبيقهم للأنشطة المصاحبة، مشدداً على ضرورة أن تكون التقييمات مرتبطة بنواتج التعلم المراد قياسها، وتوفر معايير محددة ووصفية لتقييم أعمال الطلبة ومشاركاتهم، ومرتبطة بسياسة التقييم، ومتسلسلة ومتنوعة ومناسبة لأعمال الطلبة التي يجري تقييمها، وتوفر فرصاً متعددة للطلبة لقياس التقييم في العملية التعليمية الخاصة بهم.

وأدى طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر اختبارات مركزية قصيرة في عدد من المواد الدراسية منها اللغة العربية والكيمياء والفيزياء والأحياء، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الدليل البرنامج الزمني للتعليم والتقييم خلال الفصل الدراسي الثالث حسب الأسابيع، إذ إن الفترة الزمنية لهذا الفصل 14 أسبوعاً، بدأت في الخامس من أبريل الماضي، لافتاً إلى أن آخر يوم لدوام المعلمين والإداريين في المدارس التاسع من شهر يوليو المقبل.

وأضاف البرنامج الزمني أن الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث خُصص لتهيئة الطلبة وتعريفهم بالمنصات التعليمية للتعلم الذكي، مع بدء عمليات التدريس، وفي الأسبوع الثامن (في الفترة بين 24 و28 مايو الجاري)، تُستكمل عمليات التعليم في الأيام التي لا تقع في الإجازة، من دون تنفيذ تقييمات تكوينية أو ختامية.

ولفت الدليل إلى أن الثاني من يوليو هو موعد انتهاء دوام الطلبة، ثم تبدأ الفصول الصيفية الذكية من الأسبوع 14 حتى الأسبوع 18 (في الفترة من الخامس من يوليو إلى السادس من أغسطس)، ولمدة شهر.

اختبارات مركزية

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن الاختبارات المركزية تعد بمثابة اختبارات قصيرة، بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الرابع إلى 11، أما بالنسبة للصف 12 فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية، إضافة إلى امتحان نهاية العام، وستكون موحدة مركزياً.

ولفتت الوزارة إلى أنه، تحسباً لأي طارئ، ستنفذ اختبارات مركزية مرة أخرى (تعويضية)، وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة، لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

- «التربية» شددت على الطلبة للالتزام بـ 4 توجيهات أثناء أداء الامتحانات.

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