لا اختبار في «الدراسات» و«التربية الوطنية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد دليل التقييم عن بُعد، الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم أخيراً، بعدم وجود اختبار ختامي في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، للصفوف من الأول إلى الحادي عشر في جميع المسارات، وستعتمد نتيجة الاختبار التكويني للمادة في هذه الصفوف، التي تتضمن الاختبار القصير والمهام الأدائية والكتابية للطالب، بحيث يُعد المعلم الاختبار مع مراعاة الفروق بين المتعلمين، ويُطبق الاختبار مرتين بالفصل الدراسي، ولا يزيد عدد أسئلة الاختبار الواحد على 10 مفردات، وتكون مدته 20 دقيقة، أما طلبة الصف الثاني عشر فإنهم يخضعون لاختبار تكويني بالضوابط نفسها، واختبار نهائي يكون مركزياً، ويستهدف مواد المجموعة (A)، ويعتمد على نماذج متكافئة، وعدد الأسئلة فيه لا يزيد على 25 مفردةً، وزمن الإجابة لا يزيد على 30 دقيقة.

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