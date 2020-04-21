«التربية» تطلق بطولة اللياقة البدنية عن بعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة التربية والتعليم «بطولة اللياقة البدنية عن بُعد» لطلبة المدرسة الإماراتية، ابتداء من 19 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، وهي البطولة الأولى من نوعها التي تنظمها الوزارة تحت إشراف إدارة الصحة واللياقة البدنية، في إطار حرصها على تزويد الطلبة بالأنشطة التي تعزز صحتهم وحيويتهم في المنازل.

وتستهدف البطولة، التي يشارك فيها طلبة المدرسة الإماراتية والمدارس الخاصة من الحلقات الدراسية كافة، المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للطلبة.

ويمكن لطلبة الحلقات الدراسية كافة المشاركة ببطولة اللياقة البدنية عن بُعد من خلال التسجيل عبر الرابط المُخصَّص لها، ومن ثم تنفيذ التمارين المطلوبة خلال 30 ثانية، بأكبر عدد ممكن من مرات التكرار، وتصوير التمرين وتسجيله بالفيديو.