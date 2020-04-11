الرسوم الدراسية تهدد بحرمان طلبة من الدراسة عن بعد

المصدر: إعداد: أمين الجمال

أكد أولياء أمور طلبة أنهم تلقوا رسائل تهديد من إدارات المدارس بقطع خدمة التعلم عن بعد عن أبنائهم، إذا لم يدفعوا الأقساط المدرسية للفصل الدراسي الثالث.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن المدارس بررت في رسائل استكمال الرسوم التي تلقوها، بأنها مطالبة بالإنفاق على التزامات عدة، منها الخدمات، ورواتب المعلمين والموظفين، ومن ثم فإن عدم استكمال الرسوم الدراسية من ذوي الطلبة يتسبب في عجز كبير في النفقات.

من جانبها أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاصة، أنه لايجوز للمدرسة الامتناع عن تسليم الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببوابة التعلم عن بعد بسبب الرسوم الدراسية، فيما دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إدارات المدارس الخاصة في دبي وذوي الطلبة إلى العمل معاً للوصول إلى تسوية مقبولة.

وتفصلاً، قال خالد عبدالله (والد طالبة في مدرسة ذات منهاج أميركي)، إنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من مدرسة ابنته تطالبه فيها باستكمال الرسوم المدرسية حتى تستمر ابنته في التعلم عن بعد، وفي حال عدم الدفع فإنه سيتم قطع خدمة التعلم عن بعد غداً الأحد.

وأضاف أنه حاول التواصل مع إدارة المدرسة لكنها لم تتفهم الظروف التي يمر به العمل خلال هذه الأيام، خصوصاً أنه يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، والتي تراجعت أعمالها خلال الفترة الحالية.

وأفادت منور داوود (أم لثلاثة طلبة في مدرسة تتبع المنهاج البريطاني)، بأنها تلقت خطاباً من المدرسة بضرورة دفع رسوم الفصل الدراسي الثالث الذي بدأ في الخامس من الشهر الجاري، لتجنب قطع خدمة التعلم عن بعد وإغلاق الحساب عن أولادها، مبدية دهشتها من كون الفصل لم يمر على انطلاقه سوى أيام قليلة، مضيفة: «من الطبيعي أن تطالب المدرسة بحقوقها، لكن طريقة المطالبة بهذه الحقوق تدعو إلى الأسف والدهشة».

ولفتت سماح إبراهيم (والدة طالب في مدرسة خاصة ذات منهاج بريطاني)، إلى أن مدرسة ابنها أبلغت أولياء أمور طلبتها بضرورة تسديد الرسوم المدرسية كاملة، إذ جاء في رسالة المدرسة: «نحن ملتزمون بالاحتفاظ بجميع أعضاء هيئة التدريس لدينا خلال هذا الوقت من عدم الاستقرار والاضطراب، إلا أننا نعتمد مع ذلك على دعم مجتمعاتنا المدرسية. وعلى هذا النحو، نطلب من أولياء الأمور التأكد من أن سجلات الرسوم المدرسية محدثة حتى نتمكن من الاستمرار في تزويد طلابنا بمستوى وجودة التعليم الذي يتلقونه عندما يكونون في المدرسة، نتفهم أن بعض العائلات تحت ضغط مالي في الوقت الحالي، لذا يرجى التواصل حتى نتمكن من فهم وضعك ودعمك. ولقد اتخذت البنوك العديد من الإجراءات لدعم العملاء، بما في ذلك خطط الأقساط بدون فوائد للرسوم المدرسية».

وطالبت سماح بألا تضغط المدرسة على ذوي الطلبة لتسديد الرسوم بشكل فوري، موضحةً أن الأسر تتعرض لضغوط مالية كبيرة خلال هذه الأيام.

من جهتها، أفادت هيئة الشارقة للتعليم الخاصة، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، بأنه لا يجوز للمدرسة الامتناع عن تسليم الطالب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببوابة التعلم عن بعد بسبب التأخر عن تسديد الرسوم الدراسية، لأن عدم تمكين الطالب من الدراسة عن بعد يعتبر إيقافاً للطالب عن الدراسة.

ولفتت إلى أنه من حق المدرسة اتخاذ الإجراءات الأخرى في التعامل مع ذوي الطلبة الذين تأخروا في تسديد الرسوم الدراسية، مثل حجب الشهادة أو نتيجة آخر العام أو عدم إعادة تسجيل الطالب للعام التالي.

دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إدارات المدارس الخاصة في دبي وذوي الطلبة إلى العمل معاً للوصول إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين، بالنسبة لتسديد الرسوم المستحقة للمدارس عن الفصل الدراسي الثالث، وضمان استمرارية الاستفادة من خدمات التعلم عن بعد التي تقدمها للطلبة.

شروط تحصيل الأقساط

أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأنه يمكن للمدارس تقديم حسومات لأولياء أمور الطلبة على الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد، فضلاً عن تغيير شروط تحصيل الأقساط بما يتناسب مع ظروف ذوي الطلبة، مثل تقديم خيار الأقساط الشهرية، داعية المدارس التي تتخذ هذه الخطوة إبلاغها. وشددت الهيئة رداً على أسئلة الرسوم المدرسية عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة التزام ذوي الطلبة بالاستمرار في تسديد الرسوم المدرسية خلال فترة التعلم عن بُعد.

- ذوو طلبة تلقوا رسائل تهديد من مدارس بضرورة سداد الأقساط حتى لا يُحرم أولادهم من التعليم.