«التقنية العليا» تعتمد آلية جديدة لاحتساب المعدل التراكمي للطلبة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

اعتمدت كليات التقنية العليا آلية جديدة لاحتساب المعدل التراكمي لطلبتها، بما يصب في مصلحة مستقبلهم التعليمي والوظيفي.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أن الآلية الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية، والأخذ بطبيعة الظروف الحالية التي تتعلق بحداثة التطبيق الكامل للتعلم عن بُعْد، والنظر للفروق الفردية الطلابية، والتحديات التقنية التي تواجه الطلبة، مشيراً إلى أن المعدل التراكمي لأي طالب لن يتأثر سلباً.

وتضمنت الآلية الجديدة تأكيداً على أن المعدل التراكمي في نهاية الفصل الدراسي الأول، سيكون المرجع الأساسي في تقييم الطالب، ففي حال إنهائه متطلبات المساق بنجاح وحضور المحاضرات دون غياب وحضور الامتحانات النهائية، فإنه سيترتب على ذلك أمور، تشمل: في حال كانت العلامة النهائية للمادة أعلى من المعدل التراكمي ستحتسب في المعدل التراكمي الجديد وضمن الساعات المعتمدة، أما إذا كانت أقل من المعدل التراكمي فلن تحتسب في المعدل التراكمي الجديد، بينما تحتسب في الساعات المعتمدة.

- المعدل التراكمي في نهاية الفصل الدراسي الأول، هو المرجع الأساسي في تقييم الطالب.