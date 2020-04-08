26 طالباً وطالبة يتطوعون لمكافحة فيروس كورونا

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أطلقت جامعة الخليج الطبية في عجمان حملة تطوعية بين طلابها للمشاركة في الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبادر 26 طالباً وطالبة من 12 جنسية مختلفة، في سنوات دراسية مختلفة بكليات الطب، والعلوم الصحية، والتمريض، بتسجيل أسمائهم.



وسيتم توزيع الطلاب المتطوعين عقب تدريبهم، على المستشفيات الأكاديمية المختلفة، لمساعدة كبار الأطباء والممرضين.



وقال مدير الجامعة، الدكتور حسام حمدي، إن «الجامعة تغرس في نفوس الطلبة الالتزام بمفاهيم وقيم مهنة الطب، وتعزيز العمل الإنساني التطوعي»، مشيراً إلى أن الطلبة يتطوعون بانتظام في المخيمات الطبية، والصحية التي تتعلق بالمصالح العامة.



وأضاف أن الطلاب الذين تطوعوا بوازع إنساني، وضمير مهني تسوغه إنسانيهم وتخصصاتهم، سيخوضون تجربة تنطوي على كثير من الفوائد رغم صعوبة الموقف العام العالمي، كما أنها ستوفر دعماً للمهنيين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى أنها سترتقي بمهاراتهم الطبية، وتعزز الشعور بالمسؤولية الإنسانية التي تتطلب من الأطباء والعاملين في حقول الرعاية الصحية الجهوزية التامة والشجاعة والقيم النبيلة، كون التواجد في الخطوط الأمامية جزء من عملهم اليومي.



وتوفر الجامعة الدعم للطلاب المتطوعين، من خلال التدريبات اللازمة، ومعدات السلامة والاشراف، حيث تم تدريب المتطوعين على إجراءات النظافة للكوادر الصحية، وتعريفهم بآليات وسبل تعقيم واستخدام معدات الوقاية، كما تؤدي الجامعة وشبكتها من المستشفيات والمختبرات والعيادات التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة، دوراً محورياً في تعزيز الوعي بين طلبتها، وبين جميع أفراد المجتمع في ضوء الظروف الراهنة.