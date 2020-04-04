طلبة عائدون ينهون 14 يوماً حجراً.. ويواصلون «التعليم عن بعد»

المصدر: أحمد عابد وعمرو بيومي- أبوظبي

أكد طلبة مواطنون عائدون من الخارج، أنهم أنهوا الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً، وأن نتائج المسح الطبي أثبتت سلامتهم، وعدم إصابتهم بفيروس «كورونا»، مشيرين إلى أنهم يواصلون الآن التعليم عن بعد، مؤكدين أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي نفذت خطة إجلاء سريعة لهم، وعودتهم إلى أرض الوطن.

ونوه طلبة عائدون بالجهود التي بذلتها سفارات الإمارات وبعثاتها في الخارج، لإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، حيث تركزت في التواصل المباشر معهم، وتزويدهم بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، وعمل خطوط اتصال مباشرة بين الملحقيات الثقافية والطلبة لاستقبال مكالماتهم واستفساراتهم طوال الـ24 ساعة في اليوم، وانشاء «قروبات» على وسائل التواصل الاجتماعي تضم طلبة كل دولة حتي لا يشعر أي طالب بأنه وحيد، ويتم التواصل الجماعي بينهم للاطمئنان على بعضهم البعض، إضافة إلى التواصل مع جامعتهم، وترتيب إجراءات الدراسة عن بعد للإسراع في عودتهم إلى الإمارات.

وتروي الطالبة ناعمة النقبي، تفاصيل رحلة عودتها من بلد الدراسة إلى الإمارات، عقب ارتفاع أعداد المصابين في بريطانيا: «شعرنا بالخوف والتوتر، إلا أن السفارة الإماراتية في لندن تواصلت معنا وطمأنتنا، وفتحت خطوط اتصال مباشرة مع جميع الطلبة على مدار الساعة، لمتابعة أحوالنا يومياً، كما تم إنشاء (قروب) على برنامج التواصل الاجتماعي «تليجرام»، وتواصلت الملحقية الثقافية مع الجامعة لترتيب إجراءات تطبيق نظام التعليم عن بعد، حتى يتم الإسراع في عودتنا للإمارات».

وأضافت: «كان المسؤولون في السفارة حريصين على سلامتنا، بصورة تدعو للفخر والاعتزاز والانتماء لهذا الوطن، حيث تم التواصل معنا بضرورة عودتنا للإمارات، والالتزام بجميع الإجراءات اللازم فعلها عند عودتنا، وعقب وصولنا تم فحصنا من قبل الكاميرات الحرارية في المطار، وتعريفنا بشروط الحجر المنزلي، وأهمية الالتزام به»، مشيرة إلى أنها «تلقت اتصالاً من السفارة الإماراتية في المملكة المتحدة، تطمئن على وصولها وخضوعها للكشف الحراري، والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية كافة والحجر المنزلي لسلامتها وسلامة المجتمع الإماراتي».

وتابعت: «قبل الوصول إلى منزلي، أبلغت الجهات المختصة أسرتي بضرورة تخصيص مكان لي ينطبق عليه شروط الحجر الصحي، وطبقت قاعدة السلام بالإشارة، ومن مسافة تباعد لا تقل عن متر، ودخلت غرفة خاصة تحتوي على المستلزمات الأساسية، والمعدات الوقائية».

وأضافت: «بعد ذلك، تم التواصل معي من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لإجراء فحص كورونا، واستكمال الحجري المنزلي لمدة 14 يوماً، كما تم التواصل معي من قبل وزارة التربية والتعليم «قطاع التعليم العالي» للاطمئنان على صحتي، والتأكد من إجرائي المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد».

وأشارت إلى أنها أجرت المسحة الخاصة بفيروس كورونا مرتين، الأولى عقب عودتها والثانية بعد إتمام الـ14 يوماً في الحجر الصحي، والنتائج كانت سلبية، وطوال فترة الحجر كان هناك اتصال دائم من الجهات الطبية المختصة لمتابعة حالتها الصحية.

وقال الطالب العائد من جامعة برمنغهام البريطانية، سعود عبدالله، إن «الملحقية الثقافية، تواصلت مع كل الطلبة المبتعثين، بمجرد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، وأخبرونا أن خلال يوم أو يومين سوف نصدر لكم التعليمات، ولكن في الوقت الحالي يجب الالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية وعدم الإصابة بالعدوى، وخلال يومين تواصلت الملحقية مع الجامعات، وبمجرد صدور قرار من أي جامعة بتطبيق نظام الدراسة عن بعد، كان يتم التواصل فوراً مع الطلبة المبتعثين في هذه الجامعة، وترتيب إجراءات عودتهم إلى الإمارات».

وأضاف: «وصلتني التعليمات على البريد الإلكتروني، وعبر قروب (تليجرام)، فسافرت في اليوم الثاني، حيث تم تسهيل جميع إجراءات عودتنا بشكل لم تشهده أي جالية أخرى في الجامعة».

وأشار إلى أنه أنهى فترة الحجر الصحي، وجميع نتائج الفحص كانت سلبية، ما يؤكد أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتبعوها في الخارج بناءً على تعليمات السفارة.

وأيده في الرأي الطالب المبتعث في دولة فرنسا، محمد صالح، مشيراً إلى أن الطلبة من مختلف دول العالم، تمنوا أن يحظوا بالاهتمام والرعاية التي يحظى بها الإماراتيين، من قبل سفارتهم، مؤكداً أن سرعة التواصل وتحديد الخيارات للطلبة، وآلية عودتهم وترتيب استكمال دراستهم عن بعد إلى حين زوال هذه الأزمة العالمية، ساهم في رجوع الطلبة جميعاً في وقت قياسي.

فيما أشاد الطالب المبتعث لدراسة الهندسة في كندا، سعود عبدالله، بدور السفارة الإماراتية، «التي لم تدخر جهداً لمساعدتنا، وبثت الطمأنينة والإيجابية في نفوسنا جميعاً، حيث تم التواصل معنا منذ بدية ظهور فيروس كورونا، بإرسال الإرشادات الخاصة بطرق الوقاية والتواصل معها في أي وقت، ثم تم إبلاغه بضرورة العودة إلى الإمارات بناءً على التعليمات الرسمية الصادرة، وتوفير كافة المساعدة التي قد نحتاجها».

من جهتها، اشارت طالبة الدكتوراه في طب الأسنان بجامعة ليدز، إيمان النعيمي، إلى أن السفارة «وفرت قنوات اتصال مع الطلبة على مختلف قنوات التواصل، سواء وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الشخصي، أو عبر الاتصال الهاتفي، وتم إبلاغ جميع الطلبة، سواء مبتعثين من وزارة التربية أو حتى المتواجدين للدراسة على نفقتهم الخاصة، بوجود مسؤولين للتواصل مع الطلبة وتذليل أي عقبات تواجههم على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، كما تم تزويدنا بالإرشادات الوقائية الواجب اتباعها، وتواصلت الملحقية مع الجامعات لتوفير الدراسة عن بعد».

وروى الطالب في جامعة كينجز كوليدج لندن، تخصص العلاقات الدولية، محمد الشامسي، تفاصيل رحلة عودته، قائلاً: «عندما بدأت حالات الإصابة في بريطانيا في التزايد، وصلني رسالة بالإيميل من الملحقية الثقافية تخبرني أن في حال كانت جامعتي وفرت الدراسة عن بعد كبديل للدراسة التقليدية، فإنه يجب على العودة إلى الإمارات، وفي حال كانت الجامعة لا توفر هذا الخيار، فيجب إبلاغهم ليتواصلوا معهم، وتوفير حل لاستكمال دراستي من الإمارات».

وأشار إلى أن «الجامعة التي يدرس فيها لم تكن توفر خيار الدراسة عن بعد، فتواصلت السفارة معها لترتيب الإجراءات اللازمة لاستكمال الدراسة عن بعد، وعقب أسبوعين أقرت الجامعة تطبيق الدراسة، وأبلغوني في السفارة بضرورة المغادرة، مشيداً بدور الدبلوماسية الإماراتية في الحفاظ على سلامة الطلبة وإعادتهم سالمين».

من جهته، أكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور خالد المزروعي، خلال مشاركته في إحاطة إعلامية، أخيراً، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قادت خطة الاستجابة الخارجية عبر سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج، من خلال عدد من الإجراءات تمثلت في حث المواطنين المتواجدين خارج الدولة على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية الصادرة عن الجهات المختصة في بلد المقر، والتسجيل في خدمة (تواجدي)، والتواصل مع السفارات في بلد المقر، أو بمركز الاتصال في الوزارة، وذلك عند الضرورة.

وأشار إلى أن الوزارة أهابت بالمواطنين الإماراتيين المتواجدين خارج الدولة تجنب الأماكن والأقاليم المصابة، وتم حث المواطنين الإماراتيين المتواجدين في الخارج، من مقيمين ومسافرين وطلاب مبتعثين على توخي الحذر والابتعاد عن المناطق والأماكن الموبوءة، لافتاً إلى أنه عقب صدور قرار عودة الطلبة الإماراتيين إلى أرض الوطن خلال 48 ساعة، وبالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة قام العديد من الطلبة بالعودة على الرحلات الجوية المنتظمة، إضافة إلى مساعدة سفارات الدولة الطلبة لتسهيل اجراءات عودتهم.

من ناحية أخرى، أصر بعض الدارسين في التخصصات الطبية مواصلة إقامتهم في بلد الدراسة، ومنها فرنسا، حيث كشف سفير الإمارات في العاصمة الفرنسية باريس، علي الأحمد، عن «وجود عدد من الأطباء الإماراتيين الموجودين في العاصمة الفرنسية، وهم من الدارسين بغرض الحصول على البورد الفرنسي في تخصصات طبية متعددة، ووجدوا أن من الواجب عليهم البقاء في باريس وتقديم الدعم والعون والمساعدة لزملائهم الأطباء الفرنسيين في علاج المصابين بمستشفيات باريس بعد انتشار الفيروس»،

ولفت الى أن «هذا الوباء لا يعترف بحدود جغرافية، وخطره يهدد جميع البشر، ما جعل الأطباء الإماراتيين يتخذون هذا الموقف، ويبقون لمساعدة إخوانهم الفرنسيين».

وأضاف الأحمد: «هذا الموقف هو دائماً موقف دولة الإمارات التي تسعى لتقديم الدعم والمساندة والغوث لدول كثيرة حول العالم، ما يسهل عمل الدبلوماسيين والسفراء ويدعمهم بشكل كبير».