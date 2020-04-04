«دبي للتوحد» ينفذ نظام تعليم عن بعد لطلبة المركز

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للتوحد عن بدء تطبيق نظام التعليم عن بعد للطلبة الملتحقين بالمركز خلال فترة إغلاق المدارس، وفق توجيهات الحكومة بشأن تمديد فترة تطبيق نظام التعليم عن بعد لجميع المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الدراسي، في إطار الجهود الوطنية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير عام المركز وعضو مجلس إدارته، محمد العمادي، إنه في ضوء الجهود الوطنية الرامية لدعم استمرار حركة المنظومة التعليمية في الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وفر المركز نظام التعليم عن بعد للطلاب خلال فترة إغلاقه حتى نهاية العام الدراسي.

وأكد توزيع أجهزة لوحية على طلبة المركز تحتوي تطبيقات ذكية متخصصة، أبرزها تطبيق «ينمو»، وهو أول منصة عربية ذكية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، بهدف تنفيذ المهام التعليمية التفاعلية وتقديم خدمة متابعة مستوى تقدم الطفل.

وأكد رئيس برنامج التوحد للتعليم والتأهيل في المركز، نيكولاس أورلاند، إنه سيتم إرسال مقاطع فيديو للنمذجة السلوكية، وأوراق العمل والملاحظات بانتظام إلى ذوي الطلبة من المعلمين والأخصائيين.

كما أكد أهمية مقاطع النمذجة السلوكية التي تعد وسيلة تعليمية معتمدة في التعليم المرئي، وتتمثل بمشاهدة الطفل مقطع فيديو لشخص يقوم بنمذجة سلوك أو مهارة مستهدفة ليقوم بدوره بتقليدها، موضحاً أن هذه الوسيلة أثبتت فاعلية عالية.