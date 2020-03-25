"التربية" تعتمد 13 منصة إلكترونية لدعم "التعلم عن بعد"

المصدر: أمين الجمال - دبي

أدخلت وزارة التربية والتعليم على بوابتها للتعلم الذكي 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإتاحة خيارات تعليمية متعددة أمام الطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، وتضم المنصات المواد الدراسية والمناهج الدراسية كافة التي تطبقها الوزارة، إلى جانب المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في مدارس الدولة، إضافة إلى ما تتيحه منصة الوزارة من حلول تعليمية متقدمة عبر بوابتها والتي تضم الاف المقاطع التعليمية التفاعلية.



وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن هذه المنصة تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها وتعزيز محتواها بشكل مستمر، لتكون مصدرا معرفيا ثريا وقيما يلبي حاجات مختلف جميع المتعلمين في الدولة، دون استثناء، وهي مدعومة بتقنيات تعلم حديثة وحلول تعليمية رائدة وفق أفضل المعايير العالمية.



وقالت إن جميع الطلبة بامكانهم الدخول إلى هذه المنصات والاستفادة من المصادر المعلوماتية المدرجة فيها، فضلا عن اتاحة استخدامها أمام جميع المدارس الخاصة والحكومية، التي يمكنها من خلال هذه الميزة الاستفادة من التنوع المعرفي والمعلوماتي الذي تمتاز بها هذه المنصات الرقمية ومواءمتها مع مناهجها بكل يسر وسهولة.



ولفتت إلى أن هذه المنصات المعرفية شاملة ومتكاملة من حيث المحتوى الدراسي والمعرفي وتم انتقاؤه بعناية ودراسة لتحقيق الفائدة منه، مشيرة إلى أن المنصات رافد حقيقي للتعليم كونها تستطيع تزويد جميع الطلبة والمدارس بالمعرفة لدعم المناهج الدراسية لاسيما أن هذه المنصات المعرفية تتسم بكون محتواها يتواءم مع كل المناهج الدراسية على اختلافها وتتيح خيارات متنوعة للراغبين في الاعتماد عليها

وقال الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم ، الدكتور حمد اليحيائي: إن المنصات التعليمية التي تدعم بوابة الوزارة للتعلم الذكي تمتاز بخصائص تربوية متقدمة وقادرة على التعرف على مختلف مستويات طلبة المدرسة الإماراتية لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكيفة مع احتياجات طلبتنا التعليمية والتربوية لذلك فهي قادرة على سد الفجوات المعرفية لطلبتنا وتقديم تجربة تعليمية ريادية يمكننا الاعتماد عليها مستقبلا للمضي قدما في تطوير مستويات الطلبة، مبينا سعادته أن كافة المنصات متاحة لجميع الطلبة في الدولة على اختلاف منظوماتهم التعليمية شريطة أن يفعلوا تسجيلهم عبر "المنهل" المختص ببيانات الطلبة كي يتمكنوا من الاستفادة من المحتوى التعليمي المتنوع الذي توفره وزارة التربية والتعليم في شتى المنصات.

وأوضحت الوزارة ان المنصات التعليمية (الـ13 منصة) الرديفة لبوابة التعلم الذكي، وهي منصة "مدرسة ،ماجروهيلMc Graw Hill ، أوكسفورد oxford university press، كولدج بورد،كود دوت أورجcde.org،ماتيفك Matific وألف Alef ، ومنصة Twig ، ينمو Ynmo ، ومنصة نهلة وناهل، بووكليب، ليرنتك،وما يكروسوفت تيمز "، حلول تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم ويمكن للطلبة الاستفادة من تلك المنصات من خلال بوابة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الولوج إلى نظام إدارة التعلم LMS.





منصة مدرسة



وتفصيلا تتيح منصة مدرسة إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تم تدشينها في 2018 وتضمّ 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، والرياضيات والعلوم العامة وتغطّي مختلف المناهج الدراسية، من رياض الأطفال وحتى الصفّ الثاني عشر. وإلى جانب الفيديوهات التعليمية، تضمّ مدرسة تمريناتٍ وتطبيقات في مختلف المواد العلمية بما يرفد العملية التعليمية في إطار تكاملي. وتمّ إعداد وإنتاج هذه الفيديوهات التعليمية بالاستناد إلى أحدث مناهج التعليم العالمية، ضمن خطة تعريب وإنتاج مدروسة تمّت فيها مراعاة احتياجات الطلبة التعليمية في شتى المراحل الدراسية، كما تم تطبيق أرقى المعايير والضوابط الفنية في اختيار المواد العلمية، وتعريبها، ومواءمتها وفق المناهج المعتمدة في الدول العربية، وذلك من خلال تحدي الترجمة وتقدم مدرسة خدماتها التعليمية لأكثر من 50 مليون طالب.



ماجروهيل



أما "ماجروهيل mc Graw Hill" فهي منصة حلول تعلّم موائمة تغطي مناهج الرياضيات والعلوم من رياض الأطفال للصف الثاني عشر حيث تشتمل على ما يقارب 1334 درسًا في العلوم و 2131 درسًا في الرياضيات ويندرج تحت هذه المنصة عدة منصات أخرى داعمة لها تراعي مستويات الطلبة وتخاطب اهتماماتهم المتنوعة.



منصة ألف



فيما تقدم منصة "ألف" المطبقة في 150 مدرسة محتوى تعليمي داعم للمناهج المدرسية حيث تحتوي المنصة على ما يزيد عن 2000 درسًا رقميًا وتتيح المنصة الوصول إلى أي طفل في أي مكان وفي أي وقت وتشتمل على عدة خصائص منها إمكانية التدخل المبكر لمعالجة أي ضعف في الأداء الأكاديمي.



أكسفورد



وتقدم أكسفورد Oxford University press مصادر تعليمية متخصصة بما فيها من كتب رقمية و أنشطة تفاعلية و أدوات تساعد في عملية التعليم والتعلم وتسهم منظمة الكولدج بورد College Board وهي منظمة تعليمية عالمية تدعم التعليم الإلكتروني من خلال تقديم مقررات متخصصة لاجتياز الاختبارات العالمية بشكل مباشر وهي مدعمة بمقاطع فيديو وجلسات مراجعة للاختبارات وأيضا مجموعة متنوعة من التقييمات الرقمية لأسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المجانية و غيرها.



نهلة وناهل



وبدورها تقدم منصة نهلة وناهل أكثر من 1000 كتاب إلكتروني عربي وفق مستويات عدّة مع مجموعة من التمارين المرتبطة بها وتتيح الفرصة للمتعلّم بالتقدّم بمستويات القراءة المختلفة وفق ما ينجزه من قراءة الكتب التي تتيحها وتمكن المنصة المشرفين عليها من إنشاء واجبات متخصصة لطالب واحد أو عدة طلاب.



كود دوت أورج



ويشجع موقع كود دوت اورج code.org الالكتروني الطلبة على تعلم علوم الكمبيوتر إذ يشتمل الموقع الإلكتروني على دروس برمجة مجانية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية و يشترك فيه قرابة 15% من طلبة العالم كما يوفر الموقع دروسا تخصصية في المفاهيم المتعلقة بالمواطنة الرقمية والحوسبة والبرمجة واللوغاريتمات والتسلسل والبيانات والذكاء الاصطناعي لمختلف المراحل الدراسية.



ماتيفيك



وتتيح منصة ماتيفك Matific أكثر من 2000 فيديو تعليمي باللغتين العربية والإنجليزية تستهدف منهج الرياضيات وتقدّم تجربة تعلّم من خلال الألعاب وبإمكان هذه المنصة بحسب خصائصها تعيين الدورات الدراسية للطلبة تلقائيًا استنادًا إلى مجموعة من المعلومات التي تعتمد على بيانات وتقنيات متوائمة و متطورة تتمكن من خلالها المنصة معرفة مستويات الطلبة كما تقدم المنصة ورش عمل عبر مختبرات تفاعلية تساعد المعلمين والطلبة على استكشاف مفاهيم وأساليب الرياضيات و توفر ماتيفيك العديد من أوراق العمل التكيفيّة التي تفوق أوراق تدريب الرياضيات التقليدية.



TWIG



وتوفر منصة Twig أكثر من 1700 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية من بينهم 300 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية المبسطة كما توفر 750 مقطع فيديو باللغة العربية، بالإضافة لما يزيد على 150 حزمة موارد تعليمية و أكثر من 130 خطة لدروس الرياضيات ويندرج تحتها عدة منصات كمنصة Tigtag التي توفر أكثر من 800 فيديو باللغة الإنجليزية، إلى جانب 140 فلمًا باللغة الإنجليزية المبسطة فيما تتيح منصة منصة Tigtag jr للصغار 100 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، و 49 خطة درس، وأكثر من 50 لعبة تعليمية.





أصحاب الهمم



و أفردت وزارة التربية والتعليم كذلك اهتماما خاصا بالطلبة من أصحاب الهمم إذ أتاحت لهم منصة ينمو Ynmo وهي منصة تعليمية عربية أولى من نوعها في هذا المجال تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من خلال توفير دروس فردية علاجية متخصصة ومناسبة لتنمية مهارات الطلبة وبالإضافة إلى ذلك توفر حلول ليرنتك التعليمية مايزيد عن 14 ألف مادة تفاعلية تعليمية للطلبة تعزز تجربتهم ضمن منظومة التعلم عن بعد.



مايكروسوفت



وكشريك استراتيجي فعال لوزارة التربية والتعليم ، أتاحت مايكروسوفت Microsoft برنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams مجاناً عبر شبكة وزارة التربية والتعليم وتضم الشبكة أكثر من 32,000 مُعلم و 600,000 طالب ، حيث يوفر هذا التطبيق كل الميزات اللازمة لتمكين الطلاب من إتمام دراستهم عن بعد من غير وجود أي صعوبات تحول دون سير عملية التعليم على أكمل وجه ، وذلك من خلال تقديم أدوات من شأنها مساعدة الطلاب والمعلمين على التواصل والتعاون مع بعضهم البعض - سواء كان هذا التواصل مرئياً أو صوتياً عبر الخيارات الموجودة في البرنامج . و يندرج Microsoft Teams تحت قائمة Office 365 المتوفرة من قبل وزارة التربية و التعليم لكل من المعلمين و الطلبة في المدارس الحكومية في الدولة كافةً و التي تم التدريب عليها لكل الطاقم الأكاديمي على مدى لا يقل عن أربع سنوات بغية تمكين كافة عناصر المجتمع التربوي من الاستخدام الأمثل لهذه التقنية .