بالفيديو: مدارس حكومية وخاصة بالفجيرة تبدأ اليوم الدراسي عن بعد بالنشيد الوطني

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

بدأت مدارس حكومية وخاصة بإمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أول يوم دراسي بتطبيقها منظومة التعلم عن بعد، بالنشيد الوطني الذي رفع من معنويات الطلبة وحث روحهم الوطنية بضرورة استكمال التعليم رغم الظروف الراهنة.

وقالت والدة الطالبة مريم محمد الحمادي للإمارات اليوم إن الطلبة اليوم كانوا بكامل نشاطهم وحيويتهم إذ بدأ يومهم الدراسي بطابور صباحي كالنشيد الوطني والرياضة من ثم استكملوا يومهم الدراسي خصوصاً من هم في الحلقة الأولى، مشيرةً إلى أن قادتنا مثال يحتذى به في السعي من اجل استكمال العملية التعليمية التي لا تقل أهمية عن غيرها من المؤسسات في الدولة.